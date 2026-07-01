El proyecto para reactivar la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, saldrá a información pública este mes

El proyecto de explotación de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, que gestiona la empresa TYC Narcea, saldrá este mes de julio a información pública. El Servicio de Minas de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo está ultimando su tramitación y el director general de Energía y Minería, Javier Cueli, ha asegurado tras reunirse la mañana de este miércoles con los representantes de los trabajadores y de los sindicatos CCOO y USO que el inicio del periodo de información pública será “próximamente”.

Cueli ha explicado en la reunión que este martes dos ingenieros del Servicio de Minas visitaron las instalaciones de la mina de Vega de Rengos y solicitaron a la empresa TYC Narcea revisar y completar la información aportada en los próximos días. Será a partir de recibir el expediente completo con la incorporación de las últimas demandas, cuando se dará el paso de publicarlo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

“No nos dio una fecha concreta, pero sí nos aseguró que será a lo largo del mes de julio, nosotros esperamos que la empresa pueda enviar los cambios que les piden ahora en esta misma semana y que en una semana más puedan tenerlo revisado en Minas”, señala el representante de los trabajadores, Carlos Menéndez, que recuerda que la plantilla mantiene su acampada en el Paseo de los Álamos de Oviedo, que entra en su tercera semana. Una acción convocada para, precisamente, exigir el avance de la tramitación del proyecto de explotación.

El director general Javier Cueli detalla que el proceso de información pública es un trámite administrativo que no supone la aprobación definitiva del proyecto de explotación. "Hay que dejar muy claro que una cosa es que se tramite el proyecto de explotación y otra que una vez tramitado eso suponga la reapertura de la mina porque hay un condicionante previo que es si la empresa tiene o no que devolver las ayudas al cierre", ha explicado Javier Cueli, que añade que "mientras no se resuelva ese condicionante, que seguramente será antes de que finalice la tramitación del proyecto de explotación, este plan no se podría activar".

El Instituto de Transición Justa (ITJ) será quien deba resolver si la empresa tiene que devolver o no ayudas al plan de cierre de la explotación en 2018 por la anterior empresa. Una respuesta que tendrá que llegar antes del 18 de septiembre, según los plazos que manejan los trabajadores. Por ello, la plantilla de TYC Narcea busca que la tramitación en el Principado avance lo más rápido posible, con el objetivo de que una vez que llegue la resolución del ITJ no se alargue demasiado en el tiempo la posibilidad de que la mina vuelva a entrar en funcionamiento.

Noticias relacionadas

Una mina que lleva paralizada desde el 21 de noviembre de 2025, cuando se produjo el accidente mortal que acabó con la vida de dos trabajadores. Una falta de actividad que ha llevado a la empresa a optar por despedir a 56 trabajadores, con un expediente de regulación de empleo (ERE) que entró en vigor este martes 30 de junio. Mientras tanto, 12 empleados continúan vinculados a la empresa para desarrollar los trabajos de mantenimiento aprobados recientemente por el Principado y que tienen de plazo para desarrollarse hasta mediados de octubre.