Una veintena de amigos de distintos puntos de España se reúne en Cangas del Narcea para disfrutar del eclipse de Sol: “Es un evento único que nos va a sorprender”

Sin reservas especiales ni complejos dispositivos de observación, pero con el objetivo claro de que la tarde del próximo 12 de agosto estarán mirando al cielo. Así se plantean la observación del eclipse total de sol el grupo de amigos compuesto por Lucía Barreiro, Jesús Feito y Geles Sánchez, de Cangas del Narcea. También saben que no estarán solos para disfrutar de este fenómeno, calculan que se reunirán al menos una veintena de personas, algunas residentes en Cangas del Narcea, pero también contarán con amigos que llegarán de Extremadura, Madrid, Sevilla o Canarias. Entre ellos estarán Juana Díez, de Aceuchal, y Miguel Ángel Valerdiz, de Almendralejo, en Badajoz, que visitan de forma habitual Cangas del Narcea y que en agosto lo harán para disfrutar del Prestoso Fest, los días 6, 7 y 8, alargando este año la estancia para poder ser testigos del eclipse, ya que en Extremadura no podrán verlo al estar fuera de la franja en la que se podrá observar la totalidad.

"Es un evento único. No hemos visto ninguno porque el último eclipse total visible en España fue en 1959. Creo que es algo que nos va a sorprender", asegura Barreiro. El grupo reconoce que la afición por la astronomía nació en buena medida gracias a las actividades organizadas por Allande Stars y a las explicaciones de la astrofísica allandesa Lucía González, que despertaron su curiosidad. "Nos ha metido el gusanillo de la astronomía y hace que cada vez sintamos más curiosidad y queramos saber más", resume.

Por la izquierda, Miguel Ángel Valerdiz, Geles Sánchez, Jesús Feito, con gafas homologadas para ver el eclipse; Juana Díez y Lucía Barreiro en el paruqe de Los Nogales Cangas del Narcea. / D. Álvarez

La expectación no se limita a la espectacular imagen del Sol desapareciendo durante unos minutos. Lo que más intriga a Barreiro son los efectos que el eclipse puede provocar en el entorno y en las propias personas. "Lucía nos contó que afecta a la fauna y queremos comprobar si a nosotros también nos supone algo pasar del día a la noche y volver al día en tan breve espacio de tiempo", señala.

Para ella, además, el Suroccidente asturiano juega con ventaja. "Aquí tenemos la fortuna de contar con muchos sitios ideales para verlo", destaca. Por eso anima a quienes aún dudan a sumarse a la experiencia. "Es algo curioso, no se volverá a ver aquí en mucho tiempo y creo que va a merecer mucho la pena".

La idea de compartir el acontecimiento es precisamente uno de los aspectos que más valora Geles Sánchez. "Es algo para vivir con la gente. Lucía nos abrió los ojos al mundo de la astronomía. Ya fuimos a ver la aurora boreal y ahora toca el eclipse", comenta.

El grupo no tiene un plan cerrado. La cercanía a los lugares de observación les permite improvisar. Si el tiempo acompaña, no descartan llevar comida y convertir la observación en una pequeña celebración.

Jesús Feito observa el sol con las gafas homologadas, detrás Juana Díez y Lucía Barreiro. / D. Álvarez

El Acebo figura entre sus opciones preferidas para acudir a disfrutar de este momento histórico, aunque aseguran que existen numerosos puntos en el concejo que cumplen los requisitos de tener una vista limpia y sin obstáculos del horizonte para poder ver cómo la Luna oculta al Sol. Además, consideran que en el municipio no se darán los problemas de masificación en los que ya se piensa en otros lugares, dada la amplitud de los espacios.

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La cuenta atrás ya ha comenzado y, aunque todavía faltan semanas para la gran cita, hay una recomendación que repiten a quienes quieran observar el eclipse con seguridad: hacerse cuanto antes con las gafas homologadas, para evitar que puedan agotarse.