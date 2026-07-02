Cómo proteger las viviendas frente a los incendios forestales: expertos explican en Cangas del Narcea que el 64% de las construcciones afectadas ardieron por las pavesas

“¿Es tu hogar seguro frente al fuego?”. Esta fue una de las cuestiones que hicieron reflexionar a los asistentes en la Jornada de sensibilización, prevención y autoprotección frente a incendios forestales promovida por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias que este miércoles se desarrolló en Cangas del Narcea, después de haberse impartido en Cudillero, Boal y Vegadeo.

La ponencia en la que intervinieron profesionales del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y de los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (Eprif) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se centró en compartir con los asistentes herramienta para reducir el riesgo de incendio y mejorar la capacidad de respuesta en las zonas de la interfaz urbano-forestal, así como las medidas que pueden adoptarse para proteger viviendas, fincas y poblaciones rurales.

Uno de los datos ofrecidos por Bruno Fernández, de Eprif, fue que en las investigaciones realizadas en los últimos incendios en los que ardieron construcciones dedujeron que el 64 por ciento de las estructuras se quemaron al ser alcanzadas por pavesas. Por lo que se insistió en analizar el estado en el que se encuentran las viviendas.

Los principales consejos dados fueron mantener canalones y tejados libres de hojas secas, no dejar combustible en cobertizos anexos, tener leñeras sin cubrir al lado de las casas, así como plantas trepadoras en las fachadas o vegetación próxima.

Entre los vecinos participantes en la jornada, Avelino Tronco, de Mieldes, reconocía que asistía interesado en aprender “un poco más cómo defender los pueblos”. Recuerda que hace unos años un incendio amenazó la localidad de Tabladiello, cercana a la suya, y “fuimos de Mieldes con las cubas cargadas de agua para defender el pueblo, al final no hizo falta”, rememora. Asegura que por experiencia la gente en los pueblos puede saber cómo hacer frente al fuego, pero insiste en que “no está de más seguir aprendiendo”.

Con la idea de avanzar hacia la autoprotección de los núcleos rurales asistió a la charla Roberto Fernández, presidente de la parroquia rural de Leitariegos. Señala que la preocupación por la voracidad que se está viendo en los incendios de los últimos años está “latente en los pueblos”. Para él los desbroces son insuficientes para hacer frente a los incendios forestales de la actualidad y considera que “lo mejor es proteger los pueblos”.

Este tipo de jornadas para sensibilizar a la población continuarán recorriendo Asturias todo el mes de julio, con siete paradas más. Una vez que finalicen se llevarán a cabo otras sesenta jornadas más prácticas en pueblos situados en las zonas de mayor riesgo y recurrencia de incendios forestales, que aún no se han decidido.

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Ambas iniciativas se desarrollan en el marco del Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Eventos Adversos, cofinanciado por el ministerio, y forman parte de las actuaciones impulsadas por el Principado de Asturias para fomentar la prevención, la educación y la concienciación frente al fuego en un contexto marcado por el cambio climático.