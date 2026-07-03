Cangas del Narcea destina 200.000 euros a la mejora del acceso a los pueblos de Bergame de Arriba y de Abajo: “El firme está muy deteriorado”

Los pueblos cangueses de Bergame de Arriba y de Bergame de Abajo tendrán un acceso totalmente renovado en unos meses. La concejalía de Obras, Ganadería y Medio Rural del Ayuntamiento de Cangas del Narcea invertirá cerca de 200.000 euros en la pavimentación de la pista que lleva a ambos núcleos desde la carretera AS-29, que comunica La Regla (Cangas del Narcea) con San Antolín de Ibias.

Esta intervención, que el Ayuntamiento afronta con fondos propios, supondrá la mejora de un vial que presenta un firme muy deteriorado. “El acceso a estos dos núcleos rurales había quedado pendiente en una actuación previa en el vial principal. En los últimos años apenas se llevaron a cabo intervenciones para su mantenimiento y el firme se encuentra muy deteriorado, comprometiendo la seguridad de los usuarios”, explica el concejal de Obras, Ganadería y Medio Rural, Ángel Menéndez.

Las obras, cuyo inicio se prevé en las próximas semanas, consistirán en la pavimentación de la pista de acceso a ambos núcleos rurales. Menéndez detalla que, tras el desbroce de la maleza y la limpieza de las cunetas, se procederá a la rehabilitación del firme existente con un triple tratamiento superficial con emulsión asfáltica. Además, se sustituirán las vallas de seguridad, la señalización existente y los carteles de población.

Aparte de la mejora de la pista de acceso, las obras también se extenderán al interior de los núcleos con algunas mejoras en ambas poblaciones. “Aprovecharemos la intervención para dar respuesta a dos demandas en el interior de ambos núcleos. En Bergame de Arriba se hormigonará la entrada del pueblo y se ampliará un tramo de uno de los caminos y en Bergame de Abajo se hormigonará el acceso a una vivienda”, detalla Menéndez.

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La obra tiene un plazo de ejecución de tres meses y está financiada con cargo a los presupuestos municipales de 2026. En este sentido, Ángel Menéndez hace hincapié en que las inversiones que realizará el Ayuntamiento de Cangas del Narcea en infraestructuras rurales van “más allá de lo anunciado en el Plan de Rescate y, por tanto, más allá de los tres millones de euros”.