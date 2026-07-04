Cangas del Narcea hace del deporte base uno de los motores de su verano: 300 deportistas disputan estos días un torneo de balonmano

El balonmano ha tomado Cangas del Narcea desde el miércoles con la celebración del XXXVI Torneo Nacional Infantil Balonmano de Cangas del Narcea – Memorial Juan José Arribas, en el que participan ocho selecciones autonómicas que reúnen a 300 jugadores. Los equipos, tanto masculinos como femeninos, llegan de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana, Cantabria y, por supuesto, de Asturias.

En el polideportivo municipal del Reguerón la actividad es frenética desde el miércoles con encuentros en horarios de mañana y tarde, que se mantendrán hasta el domingo, cuando se disputarán las finales durante la mañana.

A lo largo de los cinco días en los que se desarrolla el torneo, los equipos formados por deportistas de 12 y 13 años no solo compiten, sino que comparten convivencia en la Escuela Hogar canguesa. Una experiencia que valoran especialmente los jóvenes por darles la oportunidad de hacer nuevos amigos y conocer a personas de diferentes puntos del país con las que comparten intereses.

“Estamos disfrutando mucho del torneo porque todos los días jugamos al balonmano, que es nuestro deporte y nuestra pasión, además, con la convivencia estamos haciendo amigos de diferentes comunidades autónomas”, cuenta el capitán de la selección asturiana, Diego Reyero González, que a nivel deportivo reconoce que es “un orgullo poder estar en este torneo” y asegura que el equipo “lo está dando todo, llevamos un mes preparándonos para el torneo y vamos a por todas”.

Integrantes del equipo masculino de la selección asturiana apoyando a sus compañeras desde la grada en el partido frente a Galicia. / D. Álvarez

Las familias también están disfrutando del ambiente deportivo que se respira en este campeonato y valoran las instalaciones de las que dispone Cangas del Narcea para su celebración. “La organización está muy bien porque el polideportivo está al lado de la Escuela Hogar y los críos pueden venir caminando, además estas competiciones arrastran a las familias y se genera muy buen ambiente para apoyar a los equipos”, detalla Dani Fernández, familiar de una de las jugadoras de la selección asturiana.

El de balonmano es el último de los torneos que acoge Cangas del Narcea este verano. En los fines de semana anteriores, el protagonismo fue para el baloncesto con el XVI Torneo Internacional “Fuentes del Narcea”, que reunió a medio millar de jugadores; y para el fútbol sala con el XXXI Torneo Internacional “Villa de Cangas del Narcea”, con 800 participantes. En ambos casos asistieron equipos de toda España e incluso de Portugal.

Un momento del partido que disputaron los equipos femeninos de Asturias y Galicia. / D. Álvarez

“Estos torneos suponen mucho para Cangas del Narcea, consiguen que cada semana lleguen más de mil personas al concejo para disfrutar del deporte, porque los participantes vienen acompañados por sus familias y eso tiene una repercusión económica muy importante para Cangas tanto en comercio, hostelería y alojamientos”, detalla el concejal de Caza y Deportes, Marcial Fernández, que reconoce el gran trabajo organizativo que se realiza desde el área de deportes municipal para llevar a cabo estos encuentros deportivos y del trabajo que se desarrolla en la cocina de la Escuela Hogar para alimentar a los jugadores. “La buena organización y el trato que reciben los equipos hace que quieran volver”, destaca el edil.

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Los torneos dan paso en julio y agosto a la celebración de dos campus, ambos de baloncesto, que vuelven a atraer a centenares de jóvenes deportistas y a sus familias a Cangas del Narcea. Del 11 de julio al 1 de agosto se celebrará el Campus de Verano OCB, con 130 participantes cada una de las tres semanas en las que se desarrolla, y del 16 al 31 de agosto será el campamento de Agustinos Eras de León quien llegue a Cangas con unos 150 participantes cada semana.