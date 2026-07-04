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Cangas del Narcea recibe una ruta de camiones clásicos

El colectivo asturiano llevó al santuario del Acebo una veintena de vehículos, algunos con más de medio siglo de antigüedad

Uno de los participantes de la ruta por Cangas del Narcea escancia sidra en su vehículo.

Uno de los participantes de la ruta por Cangas del Narcea escancia sidra en su vehículo. / Falo González

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Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

Cangas del Narcea recibió este sábado al colectivo Amigos Asturianos de los camiones clásicos, que llevaron a las calles de la villa vehículos que en algunos casos superan el medio siglo de antigüedad. Llegaron a la capital canguesa una veintena de camiones de toda Asturias, que se concentraron durante la mañana en el patio del colegio Alejandro Casona, donde pudieron ser admirados por los curiosos.

Algunos de los camiones participantes en el encuentro.

Algunos de los camiones participantes en el encuentro. / Falo González

A mediodía emprendieron la ruta que los llevaría al santuario del Acebo, donde el medio centenar de participantes en la cita compartieron una comida y disfrutaron de una jornada soleada en el alto cangués, que ofrece unas impresionantes vistas del concejo.

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