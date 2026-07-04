Cangas del Narcea recibe una ruta de camiones clásicos
El colectivo asturiano llevó al santuario del Acebo una veintena de vehículos, algunos con más de medio siglo de antigüedad
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Cangas del Narcea
Cangas del Narcea recibió este sábado al colectivo Amigos Asturianos de los camiones clásicos, que llevaron a las calles de la villa vehículos que en algunos casos superan el medio siglo de antigüedad. Llegaron a la capital canguesa una veintena de camiones de toda Asturias, que se concentraron durante la mañana en el patio del colegio Alejandro Casona, donde pudieron ser admirados por los curiosos.
A mediodía emprendieron la ruta que los llevaría al santuario del Acebo, donde el medio centenar de participantes en la cita compartieron una comida y disfrutaron de una jornada soleada en el alto cangués, que ofrece unas impresionantes vistas del concejo.
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