Cangas del Narcea se prepara para quince días de pólvora, tradición y música

Cangas del Narcea ya ha comenzado la cuenta atrás para el inicio de las esperadas fiestas del Carmen y la Magdalena. Las primeras novenas en honor a la Virgen del Carmen abrirán este martes 7 de julio unas fiestas que se prolongarán hasta el 22 de julio, día de La Magdalena, con un programa que volverá a llenar Cangas del Narcea de música, pólvora, tradición y convivencia.

El programa festivo comenzará con la primera novena, el 7 de julio, que como es tradicional comenzará con tirada de voladores a cargo de la Sociedad de Artesanos, a las 19.30 horas. Posteriormente, el colectivo organizador del disparo de la Descarga del día 16 de julio, celebrará el acto de entrega de la Medalla de Oro de Artesanos a la familia Berguño de Santana, a las 21.00 horas, en el teatro Toreno. A partir de las 22.00 horas tendrá lugar la primera tirada a mano de las peñas de la pólvora y el espectáculo pirotécnico de la peña La Esencia.

El siguiente acto festivo será el viernes 10, a las 21.00 horas, cuando el Anfiteatro del Fuejo acogerá el XXX Certamen Coral Peñas de la Pólvora "Memorial Jesús Roney". El sábado 11, entre las 12.00 y las 22.00 horas, el Prao del Molín volverá a convertirse en punto de encuentro con la XXVI Romería, amenizada por banda de gaitas y DJ Chame. Además, el domingo 12, la Banda de Música de Cangas del Narcea ofrecerá un concierto en el patio del Ayuntamiento a las 13.30 horas.

El pregón abre las fiestas

La apertura oficial de los festejos llegará el martes 14 de julio. A las 21.00 horas, la plaza Conde Toreno se llenará para escuchar el pregón, que este año pronunciará la científica canguesa Carmen Martínez, que estará acompañada por el pregonero infantil, Martín Menéndez.

La pólvora marcará el inicio de la fiesta con la tirada del pregón que organizan las peñas El Carmen, Xaréu y Reencuentro. Al finalizar, comenzará el tradicional desfile de peñas, al que se dará continuidad con más música en la calle al ritmo de charangas y fanfarrias. Lo que será una de las novedades de la programación de este año.

"El ambiente que generan logra contagiar de alegría a las calles el día en que el color de las peñas inunda la villa para dar paso a las fiestas. La gente recordaba esta forma de celebrar ese día del Desfile de Peñas y nos propuso retomarlo. Estoy segura de que será un éxito", explica la concejala de Festejos y presidenta de COFECA, Alba García.

La jornada concluirá con las tradicionales tiradas de pólvora y el espectáculo pirotécnico de medianoche.

Gigantes, verbenas y La Descarga

El 15 de julio las peñas tomarán definitivamente la villa con la puesta de banderas a mediodía. A esa misma hora, desde el patio del Ayuntamiento saldrá el desfile de gigantes y cabezudos, que recorrerá el centro de Cangas del Narcea. Habrá pasacalles durante la jornada y al caer la noche se celebrará la primera gran verbena, protagonizada por las orquestas “La Última Legión” y “Olympus”.

El día de grande los festejos tiene lugar el 16 de julio, festividad del Carmen, arrancará con la diana floreada (9.00 horas), seguida de la misa solemne (11.30 horas), la procesión de subida de la Virgen (12.00 horas) y las tradicionales tiradas de pólvora.

El momento más esperado llegará a las 20.00 horas, cuando comenzará la procesión de regreso a su capilla de la Virgen del Carmen. Cuando la imagen llegue al centro de Puente Romano se producirá la Descarga. La fiesta continuará en la calle con pasacalles y el día finalizará con la verbena amenizada por “New York” y “Waykas Family”.

Las verbenas de la Magdalena regresan a La Oliva

La recta final de las fiestas comenzará el 18 de julio con la noche rock en la que se podrá disfrutar de los grupos “Kilika Santa” y “Annonimates”, en el patio del Ayuntamiento, a partir de las 22.00 horas. El 19 se celebrará el Carmen infantil, de 17.00 a 20.00 horas, y el 20 será el turno del concierto de la Coral Polifónica de Cangas del Narcea, en la basílica, a las 20.00 horas.

El 21 de julio regresarán los gigantes y cabezudos, los pasacalles y la tercera gran verbena, que este año volverá a celebrarse en la plaza La Oliva con las orquestas “Límite” y “Tekila”.

La recuperación de este escenario responde también a una petición de los vecinos. "Las verbenas de La Magdalena regresarán a la plaza de La Oliva satisfaciendo con ello un clamor popular. Creemos que será un acierto y una forma de revitalizar la celebración en la villa", señala Alba García.

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Las celebraciones concluirán el 22 de julio, festividad de La Magdalena, con la procesión, la Tirada de La Magdalena, la misa solemne, la actuación de los músicos cangueses Milio Fonceca y Ramon Waykas y cerrará la noche y las fiestas canguesas el grupo “Aroma”.