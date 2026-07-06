La Descarga de Cangas del Narcea llevará su estruendo al cupón de la ONCE del 16 de julio

La Descarga, el momento más esperado de las fiestas del Carmen y la Magdalena en Cangas del Narcea, será la protagonista del cupón diario de la ONCE del jueves 16 de julio. La Organización difundirá cinco millones de cupones por toda España con la imagen de este acto festivo, uno de los más singulares y reconocibles del calendario asturiano.

La presentación del cupón contó este lunes con la participación de Yobanka Cuervo, delegada de la ONCE en Asturias; José Luis Fontaniella, alcalde de Cangas del Narcea; Tania Rodríguez, concejala de Turismo, Cultura, Educación, Juventud y Mayores; y David Membiela y Evencio Asenjo, miembros de la junta directiva de la Sociedad de Artesanos.

Recreación del cupón que se sorteará el 16 de julio / LNE

Con este cupón, la ONCE anima a vecinos y visitantes a disfrutar de una fiesta en la que el ruido, la emoción y la tradición se funden en honor a la patrona de los marineros. La imagen de La Descarga viajará así por todo el país "como reclamo de una cita que une a cangueses, asturianos y visitantes en torno a una celebración de fuerte arraigo popular".

El Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio de 500.000 euros al número más la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. También reparte premios de 250 euros a las cuatro primeras o cuatro últimas cifras; de 25 euros a las tres primeras o tres últimas; de 6 euros a las dos primeras o dos últimas; y reintegros de 2 euros a la primera o última cifra.

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Los cupones pueden adquirirse a través de los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la ONCE, en la web oficial de juegos de la Organización y en establecimientos colaboradores autorizados.