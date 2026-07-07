Cangas del Narcea se convierte en capital de las hamburguesas con una parada excepcional de "The Golden Iberica Burger", el campeonato creado por tres cangueses

Cangas del Narcea se convertirá la próxima semana en una parada excepcional de la gira de "The Golden Iberica Burger", el campeonato que busca la mejor hamburguesa de España y Portugal y que, además, nació de la iniciativa de tres emprendedores cangueses. El certamen hará un alto en el parque de Los Nogales, del 9 al 12 de julio, con un formato más reducido del habitual, pero con una propuesta gastronómica y musical que aspira a convertirse en un aliciente más en los días previos a las fiestas del Carmen.

La cita supone todo un hito para la villa. Acostumbrado a recorrer ciudades de más de 100.000 habitantes, el festival gastronómico desembarca ahora en el concejo por el vínculo personal de sus organizadores con Cangas del Narcea. "Estamos aproximadamente a mitad de gira y decidimos hacer una parada aquí con una versión reducida que, en un principio, no estaba prevista. Nos hacía ilusión traerla a nuestro pueblo", explican desde la organización, integrada por los cangueses Alberto Menéndez, Jesús Rolo y Antonio Marcos.

El evento ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento, que, según destacan los promotores, "ayudó mucho y colaboró en todo lo que necesitamos". La elección de las fechas tampoco es casual. "Queríamos hacerlo justo la semana previa al Carmen, cuando coincide la romería y se junta tanta gente, pero sin opacar las fiestas del pueblo. Simplemente venimos a aportar. Si podemos sumar un plus de actividad durante esos días, estaremos encantados", subrayan.

La propuesta reunirá varias food trucks de hamburgueserías que fueron campeonas en sus respectivas comunidades autónomas en el concurso "The Golden Iberica Burger", cuya final se desarrolló el pasado mes de noviembre. A ellas se sumará una propuesta sin gluten, de la mano del restaurante madrileño As de Bastos, un establecimiento con raíces en Cangas del Narcea, ganador en su categoría. La oferta se completará además con puestos especializados en postres.

Toda la oferta se instalará en el parque de Los Nogales, donde abrirá sus puertas del jueves 9 al sábado 11 de julio, en horario de 19.00 a 00.30 horas. El domingo 12 ampliará el horario, funcionando desde las 13.00 hasta las 00.30 horas.

La oferta gastronómica estará acompañada de música en directo cada noche, con actuaciones entre las 22.00 y las 00.30 horas. El jueves abrirá el programa el Grupo Beatriz; el viernes y el sábado será el turno de DJ Suiss y DJ Salvatore JR, mientras que el domingo pondrá el broche final la orquesta Waykas.

Los organizadores confían en que la cita sirva también como reclamo para visitantes de toda la comarca. "La intención es arrastrar esos días a toda la gente del suroccidente de Asturias hasta Cangas", aseguran.

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"The Golden Iberica Burger" nació el pasado año impulsado desde Cangas del Narcea con el objetivo de encontrar la mejor hamburguesa de España y Portugal. En su primera edición logró reunir a 110 establecimientos, representando a todas las comunidades autónomas y Portugal. Como gran novedad incorporó una gira nacional con las hamburguesas ganadoras, que está recorriendo distintos puntos de España a bordo de food trucks. El recorrido comenzó en Alcalá de Henares y continuó por Parque Principado, Bonaire (Valencia), Jerez de la Frontera y Algeciras, antes de llegar ahora, de forma excepcional, al municipio donde nació la idea.