Cangas del Narcea abre sus fiestas con las primeras oraciones a la Virgen del Carmen (también de pólvora) y el homenaje a la familia Berguño

Los primeros voladores ya han marcado el inicio de los días grandes en Cangas del Narcea. La villa comenzó este martes a vivir de lleno las fiestas del Carmen y la Magdalena con el arranque de la novena en honor a la Virgen del Carmen y con uno de los actos más simbólicos para la Sociedad de Artesanos: la entrega de su Medalla de Oro, un reconocimiento que este año recayó en la familia Berguño por décadas de colaboración y hospitalidad ligadas a la tradicional jira de Santana.

La actividad festiva arrancó a las 19.30 horas con la tirada de novenas, a cargo de la Sociedad de Artesanos. Su estruendo anunció el comienzo de unas jornadas especialmente esperadas por los cangueses y precedió a la primera de las novenas dedicadas a la Virgen del Carmen.

Mientras tanto, la plaza situada frente a la capilla del Carmen, en Ambasaguas, fue llenándose de fieles. Como sucede cada año, el templo resultó insuficiente para acoger a todos los asistentes y muchos siguieron la celebración desde el exterior, reflejo de la profunda devoción que la imagen despierta en la villa.

La jornada finalizó con la entrega de la Medalla de Oro de la Sociedad de Artesanos, en el teatro Toreno. El reconocimiento distinguió en esta ocasión a la familia Berguño, estrechamente vinculada a la historia de la jira de Santana, el encuentro de hermandad con el que la sociedad pone el broche final a las fiestas cada 22 de julio.

La relación entre la familia y la Sociedad de Artesanos se remonta a varias décadas. En 1944 la entidad acordó celebrar una jira en el alto de Santana como comida de hermandad. A finales de los años setenta, la familia Berguño abrió un bar en ese mismo lugar, que pronto se convirtió en el refugio de los artesanos durante la última jornada festiva de las fiestas canguesas.

Durante el acto se recordó que, con "su hospitalidad, su entrega desinteresada y su cariño", los Berguño "han sido testigos, cómplices de nuestra querida jira y son parte viva de la historia de esta sociedad". Los responsables de la entidad destacaron que siempre encontraron en la familia una disposición absoluta para facilitar la celebración. "Nunca pusieron impedimento", señalaron, recordando cómo guardaban bancos, sillas y mesas para la organización, cedían espacios para almacenar material e incluso, cuando la lluvia amenazaba, abrían las puertas de su casa para resguardar a los asistentes.

La Sociedad de Artesanos quiso subrayar además que, incluso después del cierre del establecimiento hostelero, la familia Berguño continuó colaborando con la organización, manteniendo intacto su compromiso con una de sus tradiciones dentro de las fiestas del Carmen y la Magdalena.

El presidente de la sociedad, Luis Martínez Tejón, entrega la Medalla de Oro a José Berguño. / Falo González

José Berguño, encargado de recoger la distinción en representación de toda la familia, confesó que el reconocimiento fue "una agradable sorpresa". "Queremos agradecer esta medalla y todo lo que representa para nosotros recibir este distintivo de manos de la Sociedad de Artesanos", afirmó.

Durante su intervención evocó también los recuerdos de la infancia ligados a la jira de Santana, un lugar donde, explicó, nació su vínculo con la entidad. "La jira de Santana fue mi primer contacto con esta sociedad; en mis recuerdos de infancia quedaron la alegría, las gaitas y los voladores", recordó.

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Con el inicio de las novenas y este homenaje a una familia estrechamente ligada a la historia de los Artesanos, Cangas del Narcea da ya los primeros pasos hacia el momento más esperado de sus fiestas: la Descarga del próximo 16 de julio, organizada por la Sociedad de Artesanos.