Oportunidad en Cangas del Narcea, que esrena un espacio coworking gratuito para atraer talento y fomentar el emprendimiento

Cangas del Narcea cuenta ya con un nuevo espacio coworking a disposición de los usuarios interesados. El servicio, ubicado en los bajos del edificio consistorial, nace con carácter gratuito y con el objetivo de atraer talento, apoyar a jóvenes emprendedores y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos en el municipio.

La concejala de Emprendimiento y Actividad Económica, Carmen Rodríguez, destacó la importancia de poner en marcha este tipo de infraestructuras en un contexto marcado por la transformación digital. "En plena era digital no podemos prescindir de determinados servicios para atraer a jóvenes emprendedores que necesitan una infraestructura mínima para lanzar o afianzar sus proyectos. Debemos poner a su alcance las herramientas necesarias para que Cangas del Narcea sea el lugar donde se desarrollen esos proyectos", señaló.

El nuevo equipamiento dispone de una sala con una veintena de puestos de trabajo y conexión a internet, además de una sala polivalente concebida para reuniones y equipada con una pantalla interactiva. El espacio se completa con una zona de administración, a modo de recepción, destinada a funciones administrativas. La actuación ha permitido también rehabilitar los aseos del inmueble.

Espacio en el centro, tranquilo y funcional

Rodríguez subrayó que la intervención ha permitido transformar unas dependencias municipales sin uso en un recurso útil para la actividad económica local. "Hemos pasado de un espacio sin uso a un nicho de emprendimiento moderno, creando un espacio vivo y capaz de adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo entre los usuarios. Es una zona de trabajo en el centro de la villa, tranquila y funcional", afirmó. La edil señaló además que la distribución del coworking podrá adaptarse en función de la demanda, con la posibilidad de crear zonas más privadas.

El Ayuntamiento ha destinado a este proyecto una inversión superior a los 200.000 euros. La financiación incluye una subvención de 78.992 euros procedente de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,.

Para la responsable municipal, este nuevo servicio supone una oportunidad para quienes quieran iniciar una actividad profesional o empresarial sin afrontar costes elevados desde el primer momento. "Cangas del Narcea es una tierra de oportunidades. Este espacio permite iniciar actividad sin asumir unos costes elevados. Además, compartir un espacio ayuda a crear sinergias", concluyó Rodríguez.

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La concejala avanzó también que su área trabaja en la puesta en marcha de una oficina de emprendimiento, con la que se pretende acompañar a las personas que decidan desarrollar su proyecto en el municipio.