Los mejores miradores de Cangas del Narcea para disfrutar del eclipse total de Sol se recogen en un mapa interactivo

“Cangas del Narcea está posicionado como uno de los mejores lugares para observar el eclipse total de Sol”, destaca la concejala de Turismo, Tania Rodríguez. Por ello, desde el Ayuntamiento de Cangas del Narcea han apoyado una iniciativa para desarrollar un mapa interactivo en el que se han seleccionado enclaves estratégicos dentro del concejo desde donde vivir el eclipse total de Sol del 12 de agosto, que tendrá lugar a las 20.28 horas.

Aunque toda Asturias se encuentra dentro de la franja de totalidad del eclipse, este fenómeno astronómico se producirá durante la puesta de sol, por lo que no será visible desde cualquier ubicación, sino que será necesario situarse en lugares elevados que permitan disfrutar del horizonte sin obstáculos.

Para facilitar a vecinos y visitantes encontrar los mejores puntos para ver el eclipse, Alberto Fernández Bravo, al frente de una empresa de turismo rural de nueva creación en Cangas del Narcea, Safari Norte, impulsó el proyecto divulgativo titulado “El eclipse del siglo en Cangas del Narcea”, en el que se han involucrado el Ayuntamiento de Cangas del Narcea y la asociación de turismo rural Fuentes del Narcea.

“Hemos desarrollado un mapa interactivo web con una veintena de puntos marcados a lo largo de todo el concejo”, explica Alberto Fernández. A cada lugar seleccionado se añade información sobre el acceso y la capacidad estimada para recibir visitantes.

Fernández destaca que toda la comarca de Fuentes del Narcea “es un auténtico enclave natural idóneo para disfrutar de este evento a la vez que de la naturaleza” y anima a la gente a tener cierta previsión para organizarse y aprovechar la jornada.

Cumbres, brañas y viñedos son algunos de los lugares elegidos para ser testigos de este evento celeste, que no se contempla en Asturias desde hace 120 años. Entre ellos destacan el alto del Acebo, el alto de Monasterio de Hermo o la fábrica de madreñas Virgen de los Remedios, en Pambley.

Folleto informativo y las gafas para el eclipse elaborados en Cangas del Narcea. / D. Álvarez

Asimismo, la edil de Turismo señala que el trabajo desarrollado para promocionar el eclipse total de Sol tendrá repercusión para el resto del año. “Con este evento excepcional se puede descubrir un destino excepcional, como es Cangas del Narcea, que deja las puertas abiertas para que la gente vuelva para conocerlo”, invita.

La presidenta de la asociación de turismo rural, Ana Llano, reconoce que para el sector es importante este proyecto de divulgación, ya que les permite contar con información contrastada sobre los mejores puntos para ver el eclipse, que transmitirán a quienes llaman interesándose por realizar reservas. Además, los alojamientos rurales y empresas del colectivo tendrán a su disposición gafas homologadas para observar el eclipse y repartir entre los visitantes.

En cuanto a la ocupación, lo que están notando es que alrededor del 12 de agosto se están produciendo muchas reservas y cancelaciones. “Es un mes que siempre tiene reservas con mucha anticipación y, en concreto, para esta fecha ya empezamos a recibirlas desde el verano pasado, pero a su vez también estamos viendo que hay cancelaciones y que rápidamente se vuelve a reservar, porque estamos en un sitio donde se va a ver muy bien el eclipse”, detalla Ana Llano.

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Las previsiones apuntan a que el ocultamiento total del Sol durará hasta 1 minuto y 48 segundos. Además, desde Fuentes del Narcea recuerdan que tras el eclipse se podrá seguir disfrutando del cielo nocturno, puesto que coincide con el punto álgido de las Perseidas, la popular lluvia de estrellas.