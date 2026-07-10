Escanea un QR y descubre Cangas del Narcea: así son las seis nuevas rutas turísticas digitales del concejo

Los visitantes que recorran estos días Cangas del Narcea podrán disfrutar de una información turística más accesible. Bastará con sacar el teléfono móvil, escanear un código QR que se encontrarán ante 96 puntos de interés por todo el concejo para poder conocer un breve resumen con la historia, las curiosidades y el contexto de cada enclave. El Ayuntamiento cangués ha puesto en marcha seis rutas turísticas digitalizadas con las que se busca enriquecer la experiencia de quienes descubren el municipio.

En cada uno de los lugares de interés de las rutas se ha instalado una placa con un código QR que dirige a una página web que ofrece información sobre el recurso visitado. Desde esa misma plataforma también es posible continuar el recorrido, localizar los puntos anteriores y posteriores del itinerario o consultar el resto de rutas digitales disponibles.

"Se ofrece una herramienta con una dinámica sencilla y muy intuitiva. A través de códigos QR que se encuentran junto a los monumentos, el turista accede a contenido creado con el fin de ofrecer todos los detalles que convierten ese punto en un lugar de especial interés", explica la concejala de Turismo y Cultura, Tania Rodríguez.

La propuesta incluye recorridos para todos los gustos. En la propia villa se establecen tres itinerarios urbanos. El denominado más completo permite recorrer toda la villa, desde el casco histórico y su entorno pasando por plazas, calles, esculturas y edificios emblemáticos. No obstante, hay una versión de "imprescindibles", de aproximadamente una hora, que concentra algunos de los lugares más representativos, como la basílica, los palacios y casonas, el puente Colgante o el barrio de Entrambasaguas.

Tania Rodríguez escanea el código ante la fachada del palacio de los Llano. / D. Álvarez

Hay una tercera ruta en el casco urbano dedicada a la arquitectura del cangués José Gómez del Collado, introductor del movimiento moderno en el Suroccidente asturiano. El recorrido reúne quince paradas que permiten conocer sus obras en la villa, desde el rehabilitado Hotel Truita hasta su vivienda-estudio, además de edificios y espacios comerciales que llevan su sello.

La tradición vinícola también tiene presencia en estas rutas digitales. Por un lado, se dedica una a las bodegas de la Denominación de Origen Protegida Cangas, con paradas en los cinco establecimientos ubicados en el concejo. Por otro, está la ruta para los "winelovers", que propone un recorrido para conocer la tradición vitivinícola canguesa desde el Museo del Vino, en Santiso, hasta distintas zonas de cultivo y elaboración repartidas por el concejo.

La última de las rutas diseñada invita a descubrir algunos de los mejores miradores del concejo, desde El Acebo hasta el entorno del Connio, pasando por Brañas de Arriba.

"Hemos diseñado un contenido ameno y accesible a todos los públicos. Es una herramienta intuitiva y gratuita para el usuario que, además, ofrece un amplio abanico de oportunidades para generar recursos cada vez más atractivos", destaca Rodríguez, quien subraya que el sistema permitirá incorporar nuevos contenidos y adaptarse a los últimos avances tecnológicos.

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La actuación, que ha supuesto una inversión superior a los 50.000 euros, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de Cangas del Narcea, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con fondos europeos Next Generation.