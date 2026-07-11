Cangas del Narcea estrena un autobús lanzadera gratuito para facilitar el aparcamiento durante el verano

Moverse por Cangas del Narcea será más sencillo este verano. El Ayuntamiento pondrá en marcha, a partir del lunes, 13 de julio, un servicio gratuito de autobús lanzadera que conectará el centro de la villa con dos grandes áreas de aparcamiento disuasorio.

La iniciativa permanecerá activa hasta el 31 de agosto y permitirá dejar el vehículo fuera del casco urbano para acceder cómodamente al centro, tanto en horario de mañana como de tarde.

Las zonas habilitadas se encuentran en el recinto ferial de La Himera y en el entorno de Obanca-El Reguerón. En esta última área podrán utilizarse los estacionamientos próximos al polígono industrial, las instalaciones deportivas y el centro educativo. El objetivo, informa el gobierno local, es reducir la presión del tráfico y facilitar el estacionamiento durante los meses de mayor afluencia.

"Queremos ofrecer una alternativa cómoda que ayude a aliviar las dificultades para aparcar en la villa durante una época de gran actividad turística. Este año, además, coinciden varias obras que reducen el número de plazas disponibles y complican aún más el día a día de los vecinos", señaló el alcalde, José Luis Fontaniella.

Horarios desde Obanca-El Reguerón

Las salidas hacia el centro de la villa se realizarán a las 10:00 y a las 17:30 horas. Los viajes de regreso partirán a las 14:00 y a las 20:30 horas.

El autobús recogerá a los viajeros en el aparcamiento del instituto y realizará una segunda parada junto al polideportivo, destinada principalmente a quienes estacionen en la zona de El Reguerón.

Horarios desde La Himera

Desde el recinto ferial de La Himera, las salidas hacia el centro tendrán lugar a las 10:30 y a las 18:00 horas. Los trayectos de vuelta se efectuarán a las 14:30 y a las 21:00 horas.

En este caso, habrá una única parada, situada en el acceso principal al recinto ferial. En el centro de Cangas del Narcea, la parada estará ubicada en la calle Uría, a la altura del Parque del Minero.

Servicio especial el 16 de julio

Con motivo de las celebraciones del día grande de las fiestas patronales, el 16 de julio, jornada de la Descarga, el funcionamiento de la lanzadera se adaptará a las restricciones de tráfico y a las franjas en las que se espera una mayor congestión.

Ese día, el servicio operará de forma ininterrumpida entre las 11:00 y las 15:00 horas desde Obanca-El Reguerón, donde se habilitarán varios espacios adicionales de estacionamiento. El recorrido comenzará en el aparcamiento del instituto, incluirá una parada junto al polideportivo y finalizará en la estación de autobuses de la villa.

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El regidor advirtió, no obstante, de que la capacidad de las calles de la villa "es limitada". "Debemos actuar con responsabilidad para facilitar el trabajo de las personas encargadas de garantizar la seguridad durante los festejos", señala el regidor, quien pidió respeto a todas las restricciones de tráfico.