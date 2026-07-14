Cangas reduce deuda, liquida facturas atrasadas y refuerza la inversión en el medio rural tras cerrar 2025 con 1,2 millones de ahorro

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea amortizará en los próximos cuatro meses un total de 600.000 euros del crédito financiero solicitado para ejecutar el Plan de Rescate de Infraestructuras Rurales, dotado con 3,3 millones de euros. Este pago anticipado se realizará con cargo al remanente de tesorería (ahorro) del último ejercicio, que asciende a más de 1,2 millones de euros.

La amortización de deuda fue aprobada este lunes en un Pleno extraordinario, en el que también se dio luz verde a una modificación presupuestaria con cargo al remanente de tesorería para destinar más de 500.000 euros al pago de más de un millar de facturas pendientes correspondientes a ejercicios anteriores. “Es lo último que ya nos quedaba por pagar, entre otras cosas, de la anterior corporación, liquidando todas las facturas pendientes de un Ayuntamiento que ya está pagando alrededor de 10 a 15 días de media”, subrayó el alcalde, José Luis Fontaniella, tras la celebración del Pleno.

Además, anunció que el remanente de tesorería restante, de unos 200.000 euros, se destinará a inversiones en infraestructuras rurales, en concreto a la mejora de los caminos a los pastizales de los pueblos de Mieldes y Dagüeño.

“El buen estado de las cuentas municipales explica esta situación. Hemos cerrado el ejercicio 2025 con un remanente que destinaremos a amortizar ese crédito y deudas contraídas previamente. Me reitero: este equipo de Gobierno trabaja con rigor para cambiar el rumbo del concejo. Se puede invertir sin endeudar, lo contrario es una estafa a los vecinos. Tenemos una agenda muy positiva marcada para nuestro concejo”, subrayó el regidor.

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Por último, también salió adelante el contrato del servicio de limpieza viaria, que asciende a 1.925.620,46 euros. Se trata de un contrato a cinco años con el que el Consistorio pone el foco en “dar respuesta a las nuevas necesidades del servicio, mejorando con ello la imagen de la villa y, por supuesto, la salubridad pública”.