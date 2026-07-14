Carmen Martínez abre las fiestas canguesas: "La Rosa Narcea muestra al mundo su belleza y el espíritu de una tierra capaz de convertir su pasado en futuro"

"Gracias por elegir a una mujer y además científica". Así comenzó su pregón de las fiestas del Carmen y la Magdalena de Cangas del Narcea la científica Carmen Martínez, oriunda del concejo, que reconoció que no es habitual en su profesión recibir este tipo de invitaciones para inaugurar festejos. Una cita que este año se adelantó media hora sobre lo previsto, a las 20.30 horas, para no coincidir con el inicio del partido de semifinales de la Selección española contra Francia en el Mundial. Un cambio de horario que no restó un ápice de la euforia con la que los cangueses esperaban en la plaza, ante el ayuntamiento, el pistoletazo de salida de las celebraciones.

Carmen Martínez salió al balcón del Consistorio tras la breve presentación del alcalde, José Luis Fontaniella, y la intervención del pregonero infantil Martín Menéndez. Subrayó el "honor y orgullo" que sentía, porque para ella ser elegida pregonera significa que "la labor investigadora es apreciada por nuestra sociedad y que los ciudadanos confían con ilusión y esperanza en que sus científicos podamos ofrecer nuevas posibilidades de progreso y de futuro".

Martín Menéndez durante su intervención desde el balcón del ayuntamiento. / D. Álvarez

En su caso, aunque se fue de Cangas del Narcea con tan solo siete años, siempre tuvo presente la tierra que la vio nacer y ha emprendido varios proyectos científicos con ese objetivo de ofrecer posibilidades de futuro a su concejo. Una de sus líneas de investigación se centró en estudiar las variedades de vid autóctonas, que son la base de los vinos de la Denominación de Origen Protegida de Cangas. En la actualidad continúa trabajando en el desarrollo de la Rosa Narcea en el valle del río Cibea, una flor que se ha convertido en la tercera variedad de rosa documentada en el mundo que tiene aceites esenciales y puede ser utilizada en la industria del perfume.

Rosa Narcea "ha cruzado fronteras para mostrar al mundo no solo la belleza y la fragancia de esta flor única, sino también el espíritu de una tierra capaz de convertir su pasado en futuro", compartió con la multitud congregada para escuchar su inspirador mensaje.

Insistió en que a lo largo de su carrera ha aprendido que "parte de los grandes hallazgos nacen de la unión entre nuestras raíces y el conocimiento" y que en cada descubrimiento habita "todo lo que hemos aprendido y vivido”.

Público congregado en la plaza Conde Toreno, ante el ayuntamiento. / D. Álvarez

También buceó en sus recuerdos de infancia ligados a los veranos que siempre transcurrían en los pueblos cangueses donde tiene sus raíces familiares, Carballo y Cibea. "Como un ritual esperado, bajaba desde cualquiera de ellos a esta villa de Cangas del Narcea para compartir la mesa familiar con mis tíos, estrenar vestido, contemplar la Descarga y disfrutar de la fiesta entre las calles llenas de luz, diversión y amigos”, rememoró. Para ella, el Carmen "siempre ha sido tiempo de encuentros, de ilusiones y de historias que comienzan".

Para cerrar su discurso, además de los tradicionales vivas, dejó un deseo: "Que la Virgen del Carmen nos acompañe y proteja, derrame prosperidad sobre esta tierra y nos recuerde que todo triunfo que ilumine nuestro camino, ha de dejar también su luz en la tierra que nos vio nacer".

Al finalizar el pregón, Carmen Martínez fue la encargada de accionar el botón que dio paso a la tirada a cargo de las peñas de la pólvora El Carmen, Xareu y Reencuentro. Finalizado el espectáculo pirotécnico, comenzó el desfile de peñas, que llenó de fiesta y alegría el centro de la villa.

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Por la izquierda, Carlos Menéndez, José Luis Fontaniella y Carmen Martínez con la pancarta de agradecmiento de los mineros de Tyc Narcea. / D. Álvarez

Por otro lado, en su intervención, el Alcalde pidió el aplauso de los asistentes en apoyo a los mineros de TYC Narcea, de la mina de Vega de Rengos, que continúan acampados en el centro de Oviedo. El representante de los trabajadores, Carlos Menéndez, mostró desde el balcón una pancarta en la que se podía leer un gracias dirigido a la hostelería y los vecinos de concejo por su apoyo.