Cangas del Narcea se llena con el primer desfile de las fiestas de los gigantes y cabezudos: “Es una tradición de nuestro pueblo y hay que mantenerla”

Los gigantes y cabezudos hicieron bailar a Cangas del Narcea en su primer desfile de las fiestas del Carmen y la Magdalena, que recorrió este miércoles el centro de la villa y el casco histórico. La tradicional comparsa consiguió reunir a decenas de personas, especialmente a familias con niños, que los siguieron durante todo el recorrido.

La celebración comenzó después de que en el cielo cangués estallaran centenares de voladores tirados a mano por miembros de las peñas de la pólvora, quienes cumplen con la tradición de inaugurar los actos del día 15 y de colocar sus banderas en un lugar visible de cada una de sus sedes, repartidas por toda la villa y alrededores, en las que disfrutarán de las fiestas hasta el 22 de julio.

En las calles canguesa la banda "Son d’Arriba" se encargó de marcar el ritmo del desfile de los gigantes y cabezudos desde el patio del Ayuntamiento. La comparsa salió este año con un personaje más, el ogro, que se ha convertido en el cuarto mediano junto a la bruja y el príncipe y la princesa, que acompañan a los gigantes conocidos como "Telva" y "Pinón". Completan la marcha los cabezudos, a los que dan vida niños y niñas de forma voluntaria. Este año salieron las 16 cabezas disponibles e incluso hubo más voluntarios que cabezas.

Cangas se rinde a sus gigantes y cabezudos / D. Álvarez

Quienes repiten año tras año y hacen cola desde una hora antes para no quedarse sin su cabezudo, aseguran que salir en este desfile es muy ilusionante. Martín Gómez, de 12 años, lleva cinco saliendo con el mismo cabezudo. "Para mí es un honor poder estar aquí y salir con un cabezudo, ojalá pueda seguir saliendo más años", desea, con la vista puesta de poder algún día hacer bailar a los medianos o incluso a los gigantes. "Es una tradición de nuestro pueblo y hay que mantenerla; además es algo muy divertido y nunca te cansas", asegura.

Héctor Martínez y Martín Álvarez suman cuatro años llevando a un cabezudo y aseguran que les divierte y que lo hacen porque cuando eran pequeños disfrutaban viendo el desfile. También lo hacía Adriana Naveiras, que ya lleva tres años cumpliendo con la tradición. "Aunque de pequeña me daban un poco de susto, siempre me gustaron y me gusta desfilar y hacer disfrutar a los más pequeños", subraya.

La Asociación de los Amigos de los Gigantes y Cabezudos de Cangas del Narcea, compuesta por 15 miembros y encargada de mantener el desfile, celebra ver que tienen relevo en las nuevas generaciones y se afanan en mejorar los personajes e ir incorporando nuevos.

"Supone un esfuerzo, pero merece la pena mucho, por mantener la tradición, porque al final es patrimonio cultural de Cangas y para mucha gente es una actividad de las más importantes de las fiestas en los días 15 y 21", subrayan Leticia Álvarez y María Menéndez.

Una costumbre que también muestran fuera de Cangas del Narcea, ya que los gigantes y cabezudos asisten a la fiesta de los Humanitarios, en Moreda, donde coinciden con otras comparsas.

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La fiesta continúa este jueves con el día grande de los festejos, el más esperado y concurrido por albergar el disparo pirotécnico de la Descarga, pasadas las ocho de la tarde, cuando la procesión de la Virgen del Carmen alcanza el centro del Puente Romano, antes de regresar a su capilla.