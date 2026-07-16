En Cangas solo descargó la lluvia: la crónica del día en que se aplazó la Descarga por una intensa tormenta

Las previsiones se cumplieron y la lluvia hizo acto de presencia en Cangas del Narcea en el momento y el día más inoportuno, la tarde del 16 de julio, cuando miles de personas se congregaban en la capital del concejo suroccidental para disfrutar de un espectáculo pirotécnico único, en el que se lanzan al cielo unos 100.000 voladores en honor a la Virgen del Carmen.

Aunque las autoridades y la organización del disparo, a cargo de la Sociedad de Artesanos, quisieron confiar en que la tormenta daría una tregua al final de la tarde y mantuvieron inicialmente el programa previsto, la lluvia se impuso y tras el primer chaparrón a la una de la tarde ya no abandonó Cangas del Narcea, obligando a anunciar a las siete de la tarde el aplazamiento tanto de la procesión de Virgen del Carmen de regreso a su capilla en Ambasaguas como la esperada Descarga, que se dispara en el momento en el que la Virgen llega a la mitad del Puente Romano.

"Cómo no puede ser de otra manera, primamos la seguridad por encima de cualquier entidad festiva, también del Carmen. La decisión que hemos tomado es trasladar la Descarga para próximas fechas". Así anunció el alcalde, José Luis Fontaniella, la cancelación del disparo, a la vez que avanzó que una fecha probable de celebración será el día 21 de julio, la víspera de la celebración del día de la patrona canguesa, La Magdalena, algo que se confirmará en una reunión que está previsto que se celebre hoy.

"Tiene que celebrarse en un ámbito festivo, porque así hay una reglamentación que ampara los disparos de la pólvora, pero además tenemos que contar con todos los medios disponibles para preservar la seguridad, así que este viernes se verá si existe la posibilidad de poder vivir la Descarga el día 21", detalló el regidor.

Hace muchos años que no se daba un aplazamiento. El presidente de la Federación de Peñas, José Manuel Morrosco, apuntaba que la última vez que recuerda fue hace 25 años. Otras fechas previas que también apuntaba el Alcalde eran las de 1977 y 1987.

Quizá por ser tan poco habitual ver que la Descarga no se pueda celebrar, durante la tarde Cangas del Narcea seguía recibiendo visitantes a los que no les importaba la lluvia. Incluso en los miradores recomendados para disfrutar del espectáculo se podían ver coches aparcados y la gente iba tomando posiciones en la plaza Conde Toreno para tener la mejor panorámica del Prao del Molín, epicentro del disparo. Algo que se disolvió rápidamente una vez que se anunció el aplazamiento, dejando en la calle una sensación de pena y resignación por no poder disfrutar del singular espectáculo de la pólvora que ofrece la Sociedad de Artesanos, pero también mucha comprensión porque se entendía que la seguridad debía ser lo principal en una tarde en la que la lluvia no dio tregua.

Quienes hicieron kilómetros para disfrutar del espectáculo reconocían que a pesar de la pena de no poder vivir la Descarga se iban de Cangas habiendo disfrutado de la jornada. "El día fue fantástico igualmente, comimos muy bien y lo pasamos bien, ahora habrá que venir para el día que la aplacen", aseguraban Nicanor García y Dolores Callado, que asistían por primera vez a la Descarga desde Lugones.

Con la idea de volver también se iba Juan Ramón Pardín, de Almuña (Valdés), ya que en la Descarga tenía una ofrenda a sus seres queridos fallecidos, con sus nombres escritos en voladores: "Es una tristeza que no se pueda llevar a cabo, pero el día que la hagan volveré porque estoy ofrecido por mis padres". A su lado, Amaya Sola, natural de Navarra, apuntaba que la primera vez que vio el espectáculo le impresionó y con la suspensión sintió pena "pero sobre todo por la gente de aquí, porque es una tradición, algo que viven mucho, que llevan en la sangre, para ellos es el día más importante y es una lástima".

Caras de tristeza se encontraban en algunas sedes de las peñas donde, a la hora en la que los nervios deberían estar recorriendo el cuerpo de los tiradores a la espera del inicio de la procesión de regreso de la Virgen del Carmen a su capilla y de su llegada al Puente Romano para iniciar el disparo, lo que había era resignación y silencio.

"Llevamos un año esperando por este día, llevamos tres meses de verano con hasta 40 grados y que sea hoy precisamente y a esta hora cuando llegue la lluvia, pues da mucha rabia, pero entendemos que es lo que había que hacer", expuso Celso García, de la peña "L’Alpargata".

En esta peña se juntaban para cenar y celebrar, pero eran conscientes de que el ambiente ya no iba a ser mismo sin haber podido rendir su homenaje a la Virgen del Carmen. "Es un día de reencuentros, de alegría, de tradición, pero al pasar esto ya no sale todo perfecto y, es verdad, que llevamos mucho tiempo teniendo mucha suerte y hacía muchos años que no pasaba esto", reconocía Félix Riesco.

Con resignación también lo vivieron en la peña "La Amistad" donde los peñistas señalaban que sería peor una cancelación por otras circunstancias y se consolaban con la posibilidad de que pueda celebrarse otro día. "Es una pena, pero hay posibilidad de que se tire otro día y es mejor hacerlo así que arriesgar la seguridad", señaló José Manuel Morrosco.

Para quienes madrugaron, el día del Carmen cangués también les ofreció disfrutar de una procesión y de la tirada de la mañana, más breve que la Descarga, pero cargada también de emoción por ser la de las ofrendas. A mediodía y bajo un sol de justicia, la Virgen del Carmen salía de su capilla en el barrio de Ambasaguas para realizar la procesión de subida a la basílica y lo hizo acompañada por una tirada a mano en la que participan tiradores de diferentes peñas y miembros de la Asociación de Ofrendas del 16 de julio. La tirada manual finalizó con la llegada de la comitiva ante el Ayuntamiento, donde hubo una parada para vivir la tirada mecánica de la mañana a cargo de las peñas "El Cachu", "La Parva" y "La Ramilletera".

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El recorrido continuó por la calle central de la capital del concejo con la música de la Banda de Música de Cangas del Narcea y la banda de gaitas "Son d’Arriba" hasta la basílica, a cuya entrada, la Virgen volvió a recibir otra potente ofrenda de pólvora con los barrenos que le dedica la peña "L’Andolina". Una vez en la iglesia, tuvo lugar la misa.