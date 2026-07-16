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Chaparrón en Cangas del Narcea el día de la descarga

Cangas del Narcea ha amanecido este jueves mirando al cielo. Las alertas por tormentas mantienen en vilo a los cangueses, porque del tiempo depende que la esperada Descarga de las fiestas del Carmen y la Magdalena pueda celebrarse. Durante toda la mañana el cielo lució despejado en la villa canguesa permitiendo que la procesión de subida de la Virgen del Carmen desde su capilla a la basílica pudiera lucirse. Pero en ese momento empezaron a hacer acto de presencia las nubes que descargaron una intensa tormenta a partir de la una de la tarde.