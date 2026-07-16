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La Descarga de Cangas del Narcea, suspendida por las lluvias y tormentas: la gran fiesta de la pólvora queda aplazada

La organización estudia la posibilidad de llevar la cita al próximo martes

La Descarga de Cangas del Narcea, pendiente de las lluvias.

La Descarga de Cangas del Narcea, pendiente de las lluvias. / Juan Plaza / LNE

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Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

Cangas del Narcea lleva todo el día mirando al cielo con un gran temor: la suspensión de su gran fiesta. Y, según ha podido saber este diario, la organización y las autoridades han optado por cancelar la Descarga ante las inclemencias meteorológicas.

La Descarga de Cangas del Narcea, suspendida por la lluvia.

La Descarga de Cangas del Narcea, suspendida por la lluvia. / Juan Plaza / LNE

Ya había numerosas personas cogiendo sitio en primera fila, armadas con paraguas, para disfrutar del espectáculo. Pero no podrá ser hoy. La idea es posponer la tirada de voladores, y también la procesión, presumiblemente al martes 21 de julio, aunque también se barajó el sábado como opción. Mañana se tomará la decisión definitiva.

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Los encargados de manejar los voladores han tenido que recoger los cables y toda la instalación que ya tenían montada.

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