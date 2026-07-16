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Una gran tromba de agua inunda Llamera, en Cangas del Narcea: animales muertos en una ganadería y viviendas afectadas

Las fuertes precipitaciones y el desbordamiento de un río provocaron la inundación de varias casas y al menos una explotación ganadera

Ninguna persona ha resultado afectada

VÍDEO: Las tormentas provocan una inundación en Cangas de Narcea a escasas horas de que comience la Descarga

VÍDEO: Las tormentas provocan una inundación en Cangas de Narcea a escasas horas de que comience la Descarga

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Miguel Guerrero

Una tromba de agua registrada este jueves en la localidad de Llamera, en el municipio de Cangas del Narcea, ha provocado importantes inundaciones y daños materiales en varias viviendas y otras construcciones. El incidente ha obligado al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) a desplegar un amplio operativo de intervención, formado por una decena de bomberos. Ninguna persona ha resultado afectada, pero sí hay animales fallecidos como consecuencia de las inundaciones.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 15.38 horas. Los vecinos de la localidad alertaban de la caída repentina de una gran cantidad de agua y el desbordamiento de un río cercano que inundaba, inicialmente, una vivienda y una explotación ganadera. Posteriormente se desbordaba un regato, que afectó a más viviendas y otras construcciones. A estas horas, los trabajos se centran en la retirada de escombros mediante maquinaria pesada para acceder a las viviendas y estabulaciones, donde todavía podrían permanecer animales atrapados. En las labores está colaborando el Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

Un grupo de bomberos trabajan en la zona

Un grupo de bomberos trabajan en la zona / SEPA

Además del desplazamiento de una decena de efectivos de Bomberos del SEPA, el dispositivo movilizado incluyó también la Unidad de Drones, el Vehículo de Apoyo Logístico (VAL) y el Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado, que logró tomar tierra pese a las complicadas condiciones meteorológicas. Una vez verificado que no había personas afectadas, tanto el helicóptero como la Unidad Canina, que se habían activado de forma preventiva, iniciaron su regreso a base.

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Las fuertes precipitaciones y la inundación de un río provocaron las inundaciones

Las fuertes precipitaciones y la inundación de un río provocaron las inundaciones / SEPA

Desde la Sala 112 del SEPA se movilizaron los recursos de emergencia y se informó de la situación a la Policía Local, la Guardia Civil, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

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