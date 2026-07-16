La tormenta mantiene en vilo el disparo de la Descarga de Cangas, con casi 100.000 voladores previstos en seis minutos: “Estamos todos mirando al cielo”

Cangas del Narcea ha amanecido este jueves mirando al cielo. Las alertas por tormentas mantienen en vilo a los cangueses, porque del tiempo depende que la esperada Descarga de las fiestas del Carmen y la Magdalena pueda celebrarse. Durante toda la mañana el cielo lució despejado en la villa canguesa permitiendo que la procesión de subida de la Virgen del Carmen desde su capilla a la basílica pudiera lucirse. Pero en ese momento empezaron a hacer acto de presencia las nubes que descargaron una intensa tormenta a partir de la una de la tarde.

Entonces el centro de coordinación de seguridad para las fiestas y los organizadores del disparo de la Descarga, la junta directiva de la Sociedad de Artesanos, mantenían una reunión para tomar decisiones de cómo actuar de cara a la celebración del singular disparo pirotécnico que tiene lugar durante la procesión de regreso de la Virgen del Carmen a su capilla, que comienza a las ocho de la tarde.

La procesión detenida ante el ayuntamiento para vivir la tirada de la mañana. / D. Álvarez

Por ahora, la previsión es mantener el programa sin modificaciones, a la espera de ver cómo se desarrolla la tormenta durante la tarde. “Las decisiones se van a tomar poco a poco, en función de cómo vaya evolucionando la tormenta”, explica el alcalde, José Luis Fontaniella, que asegura que hay esperanza de que todo pueda salir según lo previsto. “La tormenta se ha adelantado y parece que ahora las previsiones apuntan a que la amenaza podría finalizar a las seis de la tarde, con lo que habría tiempo suficiente para preparar todo para las ocho”, señala. No obstante, sobre esa hora se mantendrá una nueva reunión para definir los pasos a seguir.

Aunque la Descarga, en la que se lanzan al cielo casi 100.000 voladores en un tiempo que puede oscilar entre los 6 y 7 minutos, es el momento más esperado del día 16 de julio en Cangas del Narcea y de todas las fiestas del Carmen y la Magdalena. La villa ya ha vivido la primera ofrenda de pólvora a la Virgen del Carmen durante la procesión de la mañana.

La salida de la capilla de Ambasaguas de la Virgen se realizó acompañada por una tirada a mano en la que participan tiradores de diferentes peñas y también miembros de la Asociación de Ofrendas del 16 de julio, ya que tal como indica su nombre, esta tirada es especial por convertirse los voladores en ofrendas a la Virgen.

La tirada manual finalizó con la llegada de la comitiva ante el Ayuntamiento, donde se tuvo lugar una parada para vivir la tirada mecánica de la mañana a cargo de las peñas “El Cachu”, “La Parva” y “La Ramilletera”.

Momento de la tirada de la mañana desde la plaza Conde Toreno, ante el ayuntamiento. / D. Álvarez

El recorrido continuó por la calle central de la capital del concejo con la música de la Banda de Música de Cangas del Narcea y la banda de gaitas “Son d’Arriba” hasta la basílica, a cuya entrada, la Virgen volvió a recibir otra potente ofrenda de pólvora con los barrenos que le dedica la peña “L’Andolina”. Una vez en la iglesia, tuvo lugar la misa mayor.

Si la tormenta lo permite, tal y como desean todos los cangueses, los voladores volverán a romper el cielo cangués a partir de las 18.30 horas con los avisos de la Descarga, a cargo de la peña “El Voladorón”. A las 19.30 horas, comenzará la misa en la basílica que dará paso a la procesión de regreso de la Virgen a su capilla.

A las ocho está previsto el inicio de la procesión, a la que acompaña la banda de gaitas “Son d’Arriba” y la Banda de Música de Cangas, y a su llegada al Puente Romano se producirá el esperado momento de la Descarga, que organiza la Sociedad de Artesanos.

“Estamos todos mirando al cielo, nos preocupa el tiempo porque la Descarga es un momento que todos esperamos durante todo el año, así que esperemos que la lluvia nos respete y nos deje vivir la Descarga”, señalaba Jorge Rubio, tirador de la peña “El Cachu”, una sensación de incertidumbre compartida entre los participantes en el disparo y los espectadores.

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El programa festivo continuará con pasacalles a cargo de diferentes grupos y la segunda verbena en el parque de Los Nogales con las orquestas “New York” y “Waykas Family”. Además, a medianoche volverán los voladores al cielo cangués con la tirada a mano de las peñas y a la una se producirá el espectáculo pirotécnico de las peñas femeninas.