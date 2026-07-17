Ya hay nueva fecha para la Descarga en Cangas del Narcea: será el próximo 21 de julio

Cangas del Narcea vivirá la Descarga en honor a la Virgen del Carmen el próximo 21 de julio, la víspera de la celebración en la villa del día de La Magdalena, tras la suspensión de este jueves por culpa del mal tiempo. Así lo han confirmado organización y Ayuntamiento de Cangas del Narcea tras la celebración de la reunión de los integrantes del plan de seguridad de la fiesta celebrada esta mañana. La fiesta será una réplica del día 16 de julio. La imagen de la Virgen del Carmen permanecerá hasta entonces en la basílica, lugar en el que está desde la procesión de mediodía de este jueves y a las 19.30 horas del martes, como si del día del Carmen se tratase, se oficiará la misa. A las 20.00 horas comenzará la procesión de regreso de la Virgen a su capilla en el barrio de Ambasaguas y cuando llegue al centro del puente romano, se disparará la esperada Descarga, que lanzará al cielo casi 100.000 voladores.

Se replicará la parte festiva, pero también el plan de seguridad, tal y como se acordó en la reunión mantenida esta mañana por todos los agentes implicados en el desarrollo de este evento.

El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, agradece la colaboración de todas las autoridades y entidades que intervienen en el plan de seguridad y en la coordinación de la Descarga del Carmen “porque Carmen lo han puesto tremendamente fácil para que tengamos todo lo necesario para que esta Descarga vaya a ser un éxito”.

El presidente de la Sociedad de Artesanos, Luis Martínez Tejón, tras la reunión, expuso que “dentro de la tristeza de tener que aplazar la Descarga, que sea el día 21 para nosotros está bien porque lo que queremos es tirarla y no es la primera vez ni la última que pasará”.

Dentro de la Descarga, una de las partes más impresionantes del espectáculo pirotécnico son los primeros alrededor de tres minutos, en los que 950 tiradores y apurridores situados alrededor de la villa de Cangas del Narcea lanzan miles de voladores a mano. Todos ellos tienen reservada la fecha del 16 de julio y lo que espera la Sociedad de Artesanos es que siendo el 21 no haya muchas bajas. Será esta tarde cuando se pongan en contacto con las diferentes peñas colaboradoras para conocer la disposición de los participantes. “La esencia de la Descarga es el disparo a mano y no nos gustaría que faltara mucha gente, pensamos que habrá gente que no pueda pero que será algo puntual”, señala Martínez Tejón.

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También se trasladará a la noche del 21 una de las tiradas nocturnas de las peñas femeninas, aplazada por el mal tiempo, que se sumará a las que estaban previstas para esa jornada festiva en Cangas del Narcea, que en su programación habitual también cuenta con la segunda salida del desfile de los gigantes y cabezudos durante las fiestas, que se producirá a mediodía.