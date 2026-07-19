La parroquia de Cibea, en Cangas del Narcea, inicia una campaña de donativos para la familia de Llamera afectada por la riada

Mientras las máquinas continúan retirando toneladas de lodo, piedras y árboles en Llamera, en Cangas del Narcea, la solidaridad de los vecinos se abre paso entre los escombros. La Asociación de Vecinos de la parroquia de Cibea ha iniciado una campaña para recaudar fondos con los que ayudar a la familia de Casa Manón, la vivienda que resultó más afectada por la riada provocada por la tormenta del pasado jueves.

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea mantiene activadas las labores de emergencia para tratar de devolver la normalidad al pueblo, donde el desbordamiento del arroyo que atraviesa la localidad arrastró a su paso lodo, árboles y grandes rocas. La fuerza del agua impactó de lleno contra Casa Manón, que quedó rodeada por el material acumulado y con buena parte del barro en el interior de la vivienda, causando importantes daños.

La riada también se llevó por delante varios vehículos de la familia. Un turismo y dos tractores fueron arrastrados por la corriente y uno de estos últimos permanece prácticamente sepultado bajo el lodo.

El cartel publicado por la asociacion vecinal. / R. D. Á.

Con la recuperación todavía por delante, los vecinos han querido dar un paso al frente. La Asociación de Vecinos de la parroquia de Cibea ha puesto a disposición de quienes deseen colaborar la cuenta bancaria del colectivo para canalizar las aportaciones económicas destinadas a la familia afectada.

"Ante situaciones de este tipo cualquier aportación siempre será bien recibida y agradecemos de antemano la misma. Entre todos, siempre será más fácil", señala la asociación en el comunicado difundido para impulsar la iniciativa solidaria.

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El colectivo subraya además que la totalidad de las donaciones se entregará a la familia afectada, "que también son miembros de la asociación", con el objetivo de contribuir a que puedan comenzar cuanto antes la recuperación de su vivienda y de los bienes perdidos tras la tormenta.