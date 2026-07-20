Cangas del Narcea se viste de Siglo de Oro con teatro, música y una gran cena popular

La asociación cultural “San Juan Bailón” y los integrantes del grupo “Teatro del Suroccidente” volverán a trasladar el ambiente del Siglo de Oro al centro de Cangas del Narcea con una nueva edición del Corral de Comedias, que se celebrará los días 23 y 24 de julio en el patio del Ayuntamiento y otros espacios del casco urbano. La programación, organizada por la asociación “San Juan Bailón” y el grupo de teatro con la colaboración del Ayuntamiento de Cangas del Narcea y distintas entidades culturales, combinará pasacalles, teatro, música, danza, gastronomía y baile, invitando tanto a vecinos como a visitantes a sumergirse en la época cervantina.

Las actividades comenzarán el jueves 23 de julio. A las 19.30 horas partirá un pasacalles desde el Centro Social hasta el Ayuntamiento protagonizado por la asociación “San Juan Bailón”, cuyos integrantes recorrerán las calles de la villa vestidos con indumentaria del Siglo de Oro y acompañados por la música y las danzas de “Los Bailones del Hogar”.

A las 20.15 horas tendrá lugar el acto de nombramiento de los Embajadores del Corral de Comedias de Cangas del Narcea 2026, uno de los momentos más simbólicos de la programación. Apenas quince minutos después, a las 20.30 horas, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, junto al actor Carlos Alba "Cellero", presentará el espectáculo "Tengo casería: Monólogos de Sindo". La jornada concluirá a partir de las 22.30 horas con servicio de alojería, bar y música en el patio del Ayuntamiento.

El programa continuará el viernes 24 de julio con una intensa jornada festiva. A las 19.00 horas arrancará un nuevo pasacalles desde el Centro Social hasta el Ayuntamiento, en esta ocasión con la participación conjunta de la Asociación Pedro Menéndez de Avilés-Centro y la asociación “San Juan Bailón”, cuyos integrantes volverán a desfilar caracterizados con trajes de la época.

A las 19.45 horas, el “Teatro del Suroccidente” representará en el patio del Ayuntamiento la obra "El candado de la marquesa", adaptación libre de las obras “El Conde de Burra regresa de Las Cruzadas (1ª y 2ª parte) y “El ojete de Coruja”, de José Cedena”, incluida dentro del montaje "Comedias y entremeses del Siglo de Oro 2".

La programación alcanzará uno de sus momentos más esperados a las 21.30 horas con la cena del Siglo de Oro en la Calle, en la plaza Conde Toreno. La cita, abierta a toda la población hasta completar aforo, recreará la tradicional cena sabatina como la de Don Quijote con un menú compuesto por bollo preñado, paella mixta, requesón con miel, agua, vino y café, al precio de 20 euros. Los vales pueden adquirirse previamente en el local de la Asociación San Juan Bailón, ubicado en el Centro Social, de lunes a viernes, entre las 11.00 y las 13.00 horas, excepto festivos.

Tras la cena, la fiesta continuará en el patio del Ayuntamiento con un baile amenizado por Sandra, acordeonista, mientras permanecerá abierto el servicio de alojería, donde podrán degustarse vinos de la tierra de Cangas, hidromiel, frixuelos y otros productos tradicionales.

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Con esta propuesta, la organización vuelve a apostar por una programación que combina patrimonio, teatro popular y gastronomía para convertir durante dos días el centro de Cangas del Narcea en un auténtico escenario del Siglo de Oro, con actividades gratuitas en todos los actos, salvo la cena popular, y abiertas tanto a vecinos como a visitantes.