La Descarga más esperada convirtió cinco días de espera en una explosión de emoción en Cangas del Narcea: 7.30 minutos de estruendo y casi 100.000 voladores en el cielo

Se hizo esperar, pero la Descarga 2026 no defraudó. La emoción contenida de todo un pueblo estalló en un apoteósico disparo pirotécnico de 7 minutos y 30 segundos, la tarde del 21 de julio, cinco días después de la celebración de la fiesta del Carmen. La tormenta que irrumpió en Cangas del Narcea a la una del mediodía del pasado 16 de julio obligó a suspender este singular espectáculo pirotécnico que lanza al cielo casi 100.000 voladores en honor a la Virgen del Carmen y a buscarle una nueva fecha, optando por acercarlo a los festejos en honor a Santa María Magdalena, que vivirá su día grande este miércoles. El motivo de elegir este día en concreto se debe a que al encontrarse dentro de un ámbito festivo en la villa, hay una reglamentación que ampara la organización de disparos de pólvora, lo que permite celebrar esta gran tirada, organizada por la Sociedad de Artesanos.

La celebración se replicó como si del día del Carmen se tratase, con la cuenta atrás que inicia a las seis y media de la tarde la peña “El Voladorón”, que va marcando el paso de la espera con el lanzamiento de barrenos, una cadencia sonora que fue estrechando el pulso de una villa pendiente de un instante. Una hora después dio comienzo la misa solemne en la basílica, mientras en el Prao del Molín la expectación crecía alrededor de los cerca de 80.000 voladores custodiados por la directiva de la Sociedad de Artesanos Nuestra Señora del Carmen, responsable de hacer posible el disparo.

A las ocho, el repicar de las campanas anunció la salida de la procesión. La Virgen del Carmen, que desde el día 16 a mediodía permanecía en la basílica, emprendió su camino de regreso a su capilla de Ambasaguas. Lo hizo acompañada por la música del grupo tradicional “Son d’Arriba” y la Banda de Música de Cangas del Narcea. La vista de todos en ese momento se pone en el Puente Romano, donde, como marca la tradición, la Virgen recibe la ofrenda de pólvora de todo un pueblo.

En el momento en el que la imagen llegó al centro del puente, el presidente de la Sociedad de Artesanos, Luis Martínez Tejón, lanzó el primer volador desde el Prao del Molín. Ese estallido, breve y solitario, fue la chispa que despertó un engranaje perfectamente sincronizado. Los cerca de 400 tiradores y otros tantos apurridores, unos pocos menos que en años anteriores por el cambio de fecha, distribuidos por distintos puntos del entorno, comenzaron entonces la tirada a mano, elevando al cielo casi 20.000 voladores.

El espectáculo fue creciendo como una marea de pólvora que avanzaba sin dar tregua, hasta alcanzar el momento culminante de la tirada manual. Fue entonces cuando entró en acción la parte mecanizada. Las máquinas instaladas en el Prao del Molín comenzaron a dispararse de forma escalonada, una tras otra, enlazando una secuencia de estruendos que recorrió el valle con la fuerza de un latido gigantesco.

El prefinal volvió a suspender el tiempo durante apenas unos segundos, para dar paso a la gran traca final, un rugido ensordecedor que convirtió el cielo de Cangas del Narcea en una bóveda de humo y pólvora. Y, de repente, el silencio. Apenas un instante que pareció eterno antes de que estallaran los aplausos, los vítores y la emoción compartida de miles de personas. Entre abrazos, lágrimas y sonrisas, la Descarga volvió a demostrar que no es solo un espectáculo pirotécnico, sino la forma en la que un pueblo entero transforma la pólvora en plegaria y renueva, año tras año, su promesa a la Virgen del Carmen.

“Es un momento de mucha emoción, en la Descarga siempre me acuerdo de la gente que me falta, la vivo con una sensación de celebración y a la vez de tristeza, es un acto muy emotivo”, reconoce el tirador David Rodríguez, de la peña “La Ramilletera”. Asegura que como tirador los nervios empiezan a florecer los minutos previos a la Descarga, cuando todo está preparado para que comience el disparo, pero que una vez que sale de sus manos el primer volador ese nervio se disipa y comienza la concentración. “Es como ir a hacer un examen, están los nervios previos, pero en cuanto empiezas a escribir ya sale todo”, compara.

Con especial emoción vivió el disparo Jorge Rubio, de “El Cachu”, este año tenía a quien enviar sus voladores. “Este año falleció mi abuela y mi amigo Óscar, en el accidente de la mina de Vega de Rengos, así que para mí esta Descarga fue especial, porque es un momento para tenerlos presentes y recordarlos”, confesó.

Muchos de los voladores que salen al cielo en este espectáculo llevan nombre propio. El de familiares y amigos fallecidos, en señal de recuerdo, pero también el de hijos que acaban de nacer o el de familias enteras para pedir a la Virgen por ellos, para que los proteja. “Cada uno rinde su propio homenaje”, confiesan los tiradores.

Noticias relacionadas

Aunque este año la Descarga llega al final de las fiestas, a Cangas del Narcea aún le queda por vivir un día de celebración en honor a Santa María Magdalena, su patrona. No faltarán los voladores que hagan vibrar de nuevo el valle a mediodía, durante la procesión de la imagen. En este caso es la unión de diferentes peñas lo que la hace posible: la tirada a mano corre a cargo de la peña “La Girolina” y la asociación “La Patrona”, mientras que el disparo de máquinas es obra de la peña “La Magdalena”, con la colaboración de “El Chisquero” y también de la asociación “La Patrona”.