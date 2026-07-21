Genestoso recupera la calma tras la impresionante tormenta del 16 de julio: "Se quedó en un susto"

La localidad de Genestoso, en Cangas del Narcea, resultó afectada por la impresionante tromba de agua que el pasado jueves, 16 de julio, cayó en el concejo, obligando a suspender la Descarga. Aunque no se registraron daños como los de la localidad de Llamera, los vecinos de este pueblo pasaron horas de angustia y han logrado recuperar la normalidad tras el trabajo colectivo y solidario del vecindario.

Da cuenta de ello Carlos Fernández, propietario del hotel rural Genestoso, el único del pueblo. Desde su hotel registró imágenes de la tromba de agua y también del trabajo vecinal y ha publicado un vídeo resumen para "mostrar la parte buena de la gente en momentos difíciles como este pasado 16 de julio, gracias a todos ellos hoy volvemos a ver el paraíso en que vivimos".

Vuelta a la normalidad

"Se quedó todo en un susto y por suerte no hubo desgracias ni daños graves como en Llamera", señala Fernández, que tenía el hotel con ocupación en el momento de la tromba. De hecho, algunos de los visitantes quisieron ayudar en la limpieza. Por fortuna, el agua solo arrastró barro y piedras a la zona exterior de su negocio, pero no dañó las dependencias interiores. El equipamiento ya trabaja con total normalidad.

Cuenta Fernández que en sus 28 años de actividad hotelera en Genestoso no había visto algo igual. Los vecinos atribuyen lo sucedido al gran incendio registrado el pasado año. El mal estado del terreno hizo que el agua arrastrase una gran cantidad de barro y piedras.

Daños en Llamera

En Llamera, epicentro de la tormenta, se registró el desbordamiento del arroyo que cruza el pueblo y el agua arrastró a su paso lodo, árboles y rocas. Un material que impactó directamente contra una vivienda de la localidad, Casa Manón, que quedó completamente rodeada por el material arrastrado, que también entró en el interior de la vivienda, estropeando todo a su paso. Incluso varios vehículos de la familia: un coche y dos tractores fueron arrastrados por la fuerza del agua, quedando uno de ellos sepultado por el lodo.

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El Ayuntamiento de Cangas del Narcea envió maquinaria a la zona para retirar el material de los caminos y ayudar al vecindario a volver a la normalidad. Además, se ha puesto en marcha una campaña de recogida de donativos para ayudar a la familia más afectada.