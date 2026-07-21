Dieciséis cabezudos (con la novedad de un ogro) recorren Cangas del Narcea antes de que el cielo estalle: ya está todo listo para la Descarga de 80.000 voladores

Los gigantes y cabezudos volvieron a llenar de color y música las calles de Cangas del Narcea. La comparsa, encabezada por el grupo “Son d’Arriba” y seguida por decenas de personas, recorrió de nuevo el centro de Cangas del Narcea en su segunda salida de las fiestas del Carmen y la Magdalena.

Cangueses y visitantes disfrutaron una vez más del baile de los gigantes “Telva” y “Pinón” y de los cuatro medianos, a los que este año se incorporó la figura del ogro, así como de todos los cabezudos, ya que los más pequeños volvieron a animarse a participar en el desfile, haciendo que las 16 cabezas disponibles saliesen a recorrer las calles de Cangas del Narcea.

En esta segunda salida de las fiestas, el desfile, además de recorrer el centro de la villa, hizo una visita a los barrios de El Fuejo y Santa Catalina, en un recorrido que se prolongó durante casi dos horas.

La Asociación de los Amigos de los Gigantes y Cabezudos de Cangas del Narcea, compuesta por 15 miembros y encargada de mantener el desfile, celebra comprobar cómo el pasacalles es esperado y seguido por los vecinos, especialmente por las familias con niños.

Durante esta jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir un nuevo pin solidario con el que el colectivo recauda fondos para seguir cuidando de los gigantes y cabezudos. El año pasado sacaron el pin de “Pinón” y este año el del cabezudo lobo. Unos pins para los que cuentan con la colaboración del dibujante cangués Neto García del Castillo, encargado de realizar el diseño.

Además, en Cangas del Narcea esta salida de los gigantes y cabezudos fue especialmente emotiva por celebrarse en la víspera de la Descarga, aplazada el pasado 16 de julio por la intensa tormenta. El singular espectáculo pirotécnico que organiza la Sociedad de Artesanos tendrá lugar esta tarde a partir de las ocho, coincidiendo con la procesión de bajada de la Virgen del Carmen a su capilla, tras permanecer cinco días en la basílica.

Al contrario de lo ocurrido el pasado 16 de julio, en el Prao del Molín desde primera hora de la tarde ya se podía observar el intenso trabajo de colocación de los voladores en las máquinas, una labor de precisión que requiere tiempo y concentración para que la Descarga vuelva a hacer vibrar Cangas del Narcea. En total, son unos 80.000 elementos pirotécnicos los que deben colocarse uno a uno antes de que, a partir de las ocho de la tarde, iluminen el cielo en apenas unos minutos.

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La expectación por la Descarga ya era palpable desde el mediodía. Las calles de Cangas del Narcea recuperaron el bullicio propio del Día del Carmen, con miles de vecinos y visitantes pendientes de un espectáculo que, tras el aplazamiento por el temporal, volverá a convertirse en el gran protagonista de las fiestas del Carmen y la Magdalena.