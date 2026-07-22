Cangas del Narcea disfruta con el día de la patrona y lanza su última gran tirada: 4.20 minutos para honrar a La Magdalena

Cangas del Narcea se despide este miércoles de sus fiestas del Carmen y La Magdalena con la jornada dedicada a su patrona. Santa María Magdalena recorrió las calles del centro en procesión y recibió su oración de pólvora, el último lanzamiento de voladores en las fiestas de la capital canguesa. Esta tirada duró, entre la tirada a mano y la tirada a máquina, un total de 4.20 minutos.

Algo más de 8.000 voladores enmudecieron de nuevo el cielo cangués en una celebración que va a más. "Me emociona ver esta tirada porque no hace tanto éramos seis y ahora hay alrededor de 200 tiradores y mucha gente apoyando", señala Gonzalo Rodríguez, integrante de la peña "La Magdalena", que se ocupa del disparo de máquinas junto a la asociación "La Patrona" y la peña "El Chisquero". Por su parte, La Patrona junto a La Girolina hacen la tirada a mano.

Tanto Rodríguez como Marta Nuria coinciden en destacar que la fiesta de La Magdalena es "más para los del pueblo, un día para los de casa". Coincide con ellos Luis Menéndez, integrante de La Patrona, que se alegra como todos de que la tirada del día de La Magdalena vaya a más y vuelva a recuperar el esplendor de antaño. "Al final, es el día de la patrona del pueblo. La tirada tiene muy buena acogida, a la gente le gusta y presta", apunta.

La presidenta de La Patrona es Thais Losas que hace un balance muy positivo de la jornada y del tirón que está teniendo el colectivo. "La asociación se creó para impulsar esta tirada, que se había quedado en un segundo plano y cada vez va a más. También estamos creciendo en número de socios y ya somos casi 800", señala.

El programa

La jornada, de mucho calor, estuvo precedida por primera vez de la Descarga del Carmen, que cambió de fecha por la gran tormenta del 16 de julio. El programa de este miércoles comenzó con la procesión, que dio inicio a las 12.30 horas y estuvo precedida por el grupo Son D'Arriba. A la llegada al Ayuntamiento tuvo lugar la tirada de La Magdalena y, acto seguido, la misa solemne en la basílica Santa María Magdalena.

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La sesión vermú comenzó a las 14.00 horas con la animación del DJ Suiss y, de 20.00 a 22.00 horas en la plaza Mayor está prevista la actuación del dúo Milio Fonceca y Ramón Waycas acompañados de acordeonistas de Cangas. El cierre de las fiestas será a las 23.00 horas con la última verbena a cargo de Aroma.