La reforma del juzgado de Cangas del Narcea entra en su recta final y se prevé que esté lista para finales de noviembre

La reforma integral del juzgado de Cangas del Narcea ya alcanza el 70 por ciento de ejecución y la previsión de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos es que los trabajos concluyan a finales de noviembre. La actuación se centra ahora en el interior del inmueble, donde se ha llevado a cabo una reestructuración completa de las dependencias, ampliando y creando nuevos espacios.

La intervención incluye la conservación de los dibujos plasmados en las paredes de las antiguas cárceles por los presos, especialmente durante la Guerra Civil y la Posguerra. De hecho, esta parte del inmueble se abrirá al público con visitas guiadas y, para facilitar el acceso, se está habilitando una entrada por la parte trasera de este edificio histórico de finales del siglo XIX, situado a la entrada de la villa.

El consejero Guillermo Peláez visitó este martes el avance del proyecto junto con el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella; la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, y representantes de la empresa adjudicataria, que guiaron el recorrido y ofrecieron explicaciones sobre la evolución de la rehabilitación.

Interior del edificio donde se ubicaban la antigua cárcel. / D. Álvarez

La intervención incluyó la renovación completa de la cubierta y la mejora de las fachadas. En el interior se han rediseñado los espacios, reforzado el aislamiento térmico y mejorado la accesibilidad. Además, se ha renovado el sistema de calefacción. Según fuentes de consejería, elobjetivo de esta actuación es reducir "en más de un 30 por ciento el consumo energético del inmueble".

La rehabilitación del juzgado cuenta con una inversión de 4,7 millones de euros, financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), a través del Programa de Impulso de Reforma de Edificios Públicos (PIREP).

Los trabajos, iniciados a finales de 2024, obligaron al traslado de la actividad judicial a un local cedido por la Mancomunidad Suroccidental, situado en la calle Pelayo de la capital canguesa. Para adaptar el espacio a las necesidades del servicio de Justicia también fue necesario ejecutar actuaciones de adecuación por un importe de 140.360 euros.

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La renovación del juzgado de Cangas del Narcea forma parte del Plan de Infraestructuras Judiciales del Gobierno de Asturias, que contempla la renovación íntegra del 30 por ciento de las sedes judiciales de la comunidad en cuatro años. "El año pasado inauguramos el juzgado de Langreo, en junio iniciamos las obras en Pravia, el de Cangas del Narcea está en la fase final de ejecución y los siguientes en los que actuaremos serán los de Lena y Grado", repasó Guillermo Peláez.