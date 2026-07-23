La peña "La Castaña" celebra un cuarto de siglo entre pólvora, amistad y Carmen en Cangas del Narcea

La peña “La Castaña” nació hace un cuarto de siglo con el entusiasmo de un grupo de adolescentes y este año celebra sus 25 años convertida en una de las peñas de la pólvora consolidada de las fiestas del Carmen y la Magdalena de Cangas del Narcea, que acaban de cerrarse en la villa. Lo que comenzó como una aventura entre amigos se ha transformado en un colectivo que ha sabido mantener intacta su esencia: vivir las fiestas desde la amistad, la tradición y el compromiso con la villa.

"Fundamos la peña con 16 o 17 años. Éramos 16 y pusimos 10.000 pesetas cada uno; hicimos nuestro primer Carmen con 160.000 pesetas", recuerda Miguel Llano, presidente fundador de la peña. Aquellos primeros pasos pronto dieron lugar a un grupo más amplio. "Nos juntamos tres grupos de amigos y ahí tomamos la buena decisión de no crecer más de los 45 que éramos y durante todos estos años prácticamente estuvimos los mismos siempre", explica.

Sede festiva en El Cascarín

Esa estabilidad ha sido, precisamente, una de las claves de la trayectoria de "La Castaña". "Acotar el crecimiento de la peña al final hizo que seamos todos amigos y que vayamos a la peña siempre a encontrarnos con los amigos, que es lo que más nos presta", afirma Llano, que se reúnen en el barrio de El Cascarín, donde han establecido su sede para las fiestas, después de haber recorrido otras ubicaciones. "Ahí nos juntamos, comemos, bebemos y nos reímos", resume.

Aunque la pólvora es la razón de ser de la peña, desde el principio quisieron ir un paso más allá. "Nuestra idea siempre fue ser una peña que haga por las fiestas de Cangas, dentro de sus posibilidades; intentar sumar y que las fiestas vayan bien", destaca el fundador. Ese compromiso se traduce, desde hace años, en la organización del concierto abierto al público que cada 15 de julio llena de ambiente el centro de Canga del Narcea, la zona conocida popularmente como El Cruce. Además, también prestan colaboración en otras celebraciones emblemáticas como la Fiesta de la Vendimia, donde participan en la recreación de la tradicional pisada de la uva.

Colaboración con otros eventos

"Siempre intentamos estar ahí para todas las cosas que haya que hacer. Nacimos con la idea de ser una peña de la pólvora, de tirar, y además ir colaborando en las cosas y aportar lo que podamos", destaca.

Llano recuerda los inicios aprendiendo a tirar voladores con compañeros de otras peñas: "El primer año nos dieron voladores y miembros de otras peñas nos ayudaron y nos enseñaron a tirar". Además, debutaron como peña participando con la peña "El Cachu" en la tirada de la mañana del 16 de julio. Hoy forman parte de la gran tirada nocturna conjunta de la noche del 14 al 15.

En los últimos tiempos, “La Castaña” se fue abriendo a las nuevas generaciones, con la incorporación de sobrinos e hijos de fundadores, que una vez que han crecido se han incorporado como juveniles de la peña, lo que garantiza el relevo generacional. "Al final haces una peña con la idea de volver a encontrarte con los amigos. Si hay gente joven, garantizas que la peña tenga continuidad y que todo el mundo pueda seguir disfrutando", señala.

Noticias relacionadas

Este año, además de celebrar una fiesta abierta al resto de peñas y realizar un guiño especial durante su tirada nocturna, “La Castaña” también encabezó el desfile de peñas del día 14, como es tradicional cuando una peña está de aniversario. Además, los componentes de “La Castaña” también celebran la parte más emotiva de estos 25 años: "Estamos muy contentos porque tenemos la suerte de que estamos todos los que arrancamos".