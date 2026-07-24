La especial actuación con la que Cangas del Narcea despidió sus patronales: Milio "Fonceca" y Ramón "Waycas" vuelven a subirse a un escenario juntos

Durante años Emilio Álvarez, más conocido como "Milio Fonceca", y Ramón García "Waycas", recorrieron juntos decenas de pueblos amenizando fiestas y verbenas. Los fundadores del grupo Waycas, que sigue en activo gracias a los hijos de Ramón, volvieron a subirse a un escenario este miércoles por obra y gracia de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen y La Magdalena. "Nos liaron", bromea Milio, quien confiesa que aunque "estábamos nerviosos al principio, después quedamos encantados".

Ambos músicos, acompañados de un buen puñado de profesionales de la música del concejo, protagonizaron la actuación que tuvo lugar en la Plaza Mayor entre las 20.00 y las 22.00 horas y que resultó un éxito. "Tocamos canciones clásicas, de las de toda la vida. Nos prestó mucho", señala Álvarez.

Desde niño

Milio Fonceca, que suma 69 años, aprendió de niño a tocar el acordeón, un instrumento que le fascinó desde bien pequeño. Aunque recibió clases de un profesor conocido como Don Juanjo, se considera autodidacta de un instrumento al que dedicó su vida. De hecho, con 9 años dio su primer concierto en un pueblo de Cangas y cobró 40 pesetas. Solo un accidente en la mina, en 1991, le obligó a dejar de actuar por los pueblos, aunque sigue disfrutando del acordeón en su casa.

Por eso, tras treinta años parado, le sorprendió la propuesta de actuar en las fiestas canguesas. Lo hizo con Ramón "Waycas", de 80 años, con el que comenzó a tocar hace medio siglo. "Yo tocaba por las fiestas y también Ramón, que tenía un dúo. Ese dúo se disolvió y me propuso empezar juntos. Lo hicimos durante unos quince años, hasta que tuve el accidente", cuenta Milio, encantado con la oportunidad de recordar viejos tiempos.

"Estuvimos ensayando algo, estábamos nerviosos, pero dijimos, salga lo que salga, allá vamos. Vinieron muchos amigos a tocar, también cantaron mis hijas y la verdad es que nos prestó", relata Milio de una actuación que tardará tiempo en olvidar.

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Tras ellos, la orquesta Aroma tomó las riendas para celebrar la última verbena de estos festejos tan especiales.