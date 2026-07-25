Balance positivo de las patronales del Carmen y la Magdalena en Cangas: "Han sido excelentes; la sociedad canguesa sabe dar ejemplo"

Cangas del Narcea despidió este martes unas fiestas del Carmen y La Magdalena marcadas por el cambio de fecha de la tradicional Descarga, uno de los eventos más populares de estos festejos. Con todo, el balance es positivo y la villa ha gozado de días de felicidad y mucho ambiente en las calles.

La edil de Festejos del Ayuntamiento de Cangas, Alba García, lo resume en una palabra: "Excelentes". La concejala señala que obviamente las celebraciones estuvieron marcadas por el aplazamiento de la Descarga (pasó del día 16 al 21), lo que obligó a reprogramar los eventos. Sin embargo, demuestra que la rápida respuesta tras la cancelación de la cita el día 16 a consecuencia de la impresionante tormenta que descargó sobre el concejo "constató la máxima responsabilidad de todas las partes implicadas en el desarrollo de los festejos".

En este sentido, se mostró orgullosa de representar a los vecinos de Cangas: "Es un orgullo constatar que la sociedad canguesa sabe dar ejemplo y demostrar que las fiestas se sienten más allá del espectáculo".

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La concejala subraya el correcto desarrollo de todas las actividades. Y concluye: "Hemos disfrutado de unos festejos en la calle con un gran ambiente, de unas verbenas sin incidentes reseñables y de unos espectáculos pirotécnicos de primer nivel. Es, sin duda, un acierto que nos demuestra que esta fórmula funciona y que los cangueses queremos unas fiestas para derrochar alegría por las calles".