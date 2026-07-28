La calle Clarín estrena aspecto en Cangas del Narcea tras la obra para renovar la red de saneamiento

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea acaba de finalizar la obra de renovación de la red de saneamiento en la céntrica calle Clarín, en la capital canguesa. La actuación, con un presupuesto de 331.415 euros, no solo ha permitido poner fin a las "constantes" fugas y averías de una red obsoleta con más de tres décadas de vigencia, sino que ha servido para renovar por completo la imagen de la vía.

"Los vecinos llevaban años reclamando esta actuación que, no solo logra resolver los problemas que acusaba la red de abastecimiento, sino que supone una mejora relevante para toda la calle", apunta el alcalde, José Luis Fontaniella. La actuación ha incluido la renovación de la red y también la ejecución de nuevas acometidas, así como la instalación de bocas de riego. Del mismo modo, "se aprovechó para llevar a cabo soterramiento del cableado de los edificios.

Aspecto de la calle Clarín tras la obra. / R. T. C.

La mejora ha supuesto también aumentar el ancho de la calle, pasando de menos de tres metros, a 3,5 metros, una mejora que, según subraya el Gobierno local, "permite acceder a vehículos de bomberos y también de la recogida de basura". Por último, los trabajos concluyeron con la pavimentación de esta vía paralela a la popular calle Uría. También se modificaron las aceras logrando una mejor accesibilidad para los peatones.

Acuerdo con la concesionaria del agua

"Sin duda, es un gran avance para los vecinos y para la villa. Hemos recuperado plazas de aparcamiento reordenando el espacio para lograr una calle más accesible para todos", añade el primer edil, quien indica que estos trabajos forman parte del programa de mantenimiento acordado por el Ayuntamiento cangués con la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en la prórroga del contrato.

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En la vía se han habilitado 54 plazas de aparcamiento para turismos, más dos espacios reservados para personas con movilidad reducida. Las plazas disponibles son de pago, ya que están pintadas con la línea azul. En este sentido, algunos vecinos han mostrado su malestar por la desaparición de los aparcamientos en línea, libres de pago, que existían antes de la obra.