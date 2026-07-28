La CHC estudiará la zona alta del arroyo de Llamera en busca de soluciones que frenen los daños por las tormentas

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea, el Principado a través de las direcciones generales de Administración Local y Montes, y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) trabajan de la mano para encontrar una solución para el pueblo de Llamera. No se trata tanto de reparar los daños ocasionados por las dos últimas tormentas, algo que también está en proceso, sino de conocer sus causas para evitar que se repita. "Hay que estudiarlo con calma", señala el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella.

Este martes se celebró en el consistorio cangués un encuentro a tres bandas, entre directivos y técnicos que concluyó con una visita guiada a esta localidad canguesa que se puso en el foco mediático el pasado 16 de julio. Ese día la fuerte tormenta provocó la crecida del arroyo que cruza el pueblo, que arrastró a su paso una enorme cantidad de lodo y residuos. El problema es que diez días después, el 26 de julio, una segunda tormenta volvió a dejar en Llamera un panorama desolador, echando por tierra el trabajo de muchos días. En este sentido, cabe precisar que el Ayuntamiento había contratado a una empresa para hacerse cargo de la limpieza de esta localidad.

Así las cosas, ahora toca analizar las posibles causas de que esto se repita y ponerle freno. En este sentido, la CHC se ha comprometido a hacer un estudio del arroyo en la zona alta del pueblo, justo en el pico del monte, "para ver qué acciones hay que tomar" y así paralizar el arrastre de materiales cauce abajo. "Hay muy buena disposición por parte de todas las administraciones", subraya Fontaniella.

Consecuencia de los incendios

Medio Rural enviará una máquina a la zona para mejorar el acceso a la zona de monte y la dirección general de Administración Local se ha puesto a disposición del Consistorio para ejecutar las diferentes actuaciones que requiere el pueblo. "Se va a hacer una primera actuación en el cauce a su paso por el núcleo y rehabilitar lo posible para que la gente pueda acceder a las viviendas", añade el primer edil, preocupado con esta situación que se considera una consecuencia de los graves incendios del pasado verano.

Por parte del Ayuntamiento, estuvo presente el alcalde y el edil de Obras, Ángel Menéndez, así como la ingeniera municipal. Desde el Principado, acudió el director de Administración Local, Jorge Olmo, así como el director de Gestión Forestal, Javier Vigil. Finalmente, la CHC envió al comisario de Aguas, Alejandro Barriuso, junto a técnicos de la entidad y el vigilante de la zona.

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Aunque Llamera es la localidad más afectada y donde más graves han sido los daños, hay otros núcleos que padecen problemas similares derivados de las fuertes tormentas de este mes como es el caso de Genestoso.