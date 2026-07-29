Todo listo para la segunda edición del festival "Puenticine", que volverá a tomar la pequeña localidad canguesa de Puenticiella
"Esta edición será más introspectiva", señala el productor cangués Benito Sierra, impulsor de este ciclo que busca poner el acento en el despoblamiento
La localidad canguesa de Puenticiella se prepara para acoger la segunda edición de Puenticine, una muestra cinematográfica que busca alzar la voz frente al despoblamiento rural a través del arte audiovisual. Bajo la dirección del productor Benito Sierra, en colaboración con la productora BSG-Media, la Asociación de Memoria Minera de Cangas del Narcea y la Asociación Tous pa Tous, el certamen se celebrará entre el 31 de julio y el 2 de agosto de 2026.
"Esta edición será más introspectiva", señala Sierra. La organización indica que "Puenticine 2026" nace "como un reto de un grupo reducido de personas" que buscan acercar a la gente a núcleos pequeños, mostrar una serie de películas, documentales y cortos y que la mirada de los cineastas participantes "se convierta en una oportunidad para luchar contra la despoblación rural".
Los organizadores subrayan su amor por el "cine pequeño", un cine que se parece a Puenticiella, "una pequeña joya olvidada de los grandes circuitos comerciales, con calidad y con calidez". La zona del regueiro de La Molina se convertirá de nuevo en una sala al aire libre para acoger tres días de programación especial. En caso de lluvia, el "plan b" pasa por trasladar la actividad al teatro Toreno, de la villa canguesa. Los organizadores han dispuesto este año un aparcamiento público a la entrada del pueblo, donde se realiza la fiesta de San Lorenzo.
Viernes, 31 de julio
La muestra arrancará formalmente el viernes a las 18.00 horas con el acto inaugural de la exposición fotográfica dedicada a recuperar imágenes del pasado y presente de los habitantes de Puenticiella, obra de fotógrafos anónimos, pero también de José Manuel Rodríguez "Tanico" y del propio Benito Sierra.
Al caer la noche, a las 21.30 horas, la plazoleta La Molina acogerá la primera sesión de cortometrajes y largometrajes. Abrirá la velada el cortometraje de Livia Guerra titulado "Ya nadie se queda" (10 min.), seguido del largometraje documental "Herencia de lo nueso" (60 min.), dirigido por Benito Sierra. La jornada concluirá con el habitual coloquio entre los asistentes y el equipo técnico de las obras.
Música tradicional y producciones locales
El sábado comenzará a las 18.00 horas con la charla-divulgación "Las arpas de boca en Cangas del Narcea", impartida por Manuel Fidalgo "Loli" en la que se hablará de este instrumento de gran tradición y ligado al cine y la cultura local.
Las sesiones nocturnas darán inicio a las 21.30 horas en la plazoleta La Molina con la proyección de dos cortometrajes rodados en Cangas dirigidos por Pepe Rodríguez: "El Gaiteru" (5 min.) y "Landera" (5 min.). Posteriormente, el público podrá disfrutar del largometraje "El Hogar" (90 min.), una producción dirigida por Julio de la Fuente. El coloquio posterior cerrará las actividades del día.
Tradición vitivinícola y memoria colectiva
El último día de Puenticine comenzará a las 18.00 horas con una visita a la Bodega La Verdea, en Puenticiella, pensada para acercar a los asistentes a la rica cultura vitivinícola del concejo de Cangas del Narcea.
A las 21.30 horas, el cierre cinematográfico en la plazoleta La Molina estará compuesto por el cortometraje "More than a barber shop" (15 min.), de Fernando Otero y Xandru Fernández, y el largometraje documental "Somos Ramo: Identidad colectiva en la parroquia de Bimeda" (90 min.), realizado por la Asociación Cultural El Bail.le. Como broche final, directores y actores participarán en una mesa redonda abierta con los espectadores antes de la clausura oficial del festival
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