El hospital de Cangas premiado por llevar los tratamientos de hematología a casa de los pacientes

El servicio de Hospital de Día de Hematología a Domicilio del Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea, proyecto pionero en Asturias, ha sido distinguido con el IX Premio Humanización de la Asistencia Sanitaria 2026, concedido por la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias. El reconocimiento pone en valor una iniciativa que, desde su puesta en marcha en noviembre de 2025, ha permitido que pacientes con enfermedades oncohematológicas reciban en sus hogares tratamientos de inmunoquimioterapia o transfusiones que hasta entonces solo podían administrarse en el hospital.

"Lo que hacemos es reproducir en el domicilio del paciente lo mismo que se hace en el Hospital de Día Médico", explica Enrique Sommer, director de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial del Área II. "Son pacientes con cáncer hematológico que antes tenían que desplazarse uno o dos días a la semana al hospital para recibir su tratamiento. Ahora es una enfermera la que se traslada a su domicilio y les administra exactamente la misma terapia, evitando viajes que, en muchos casos, resultaban especialmente duros por su delicado estado de salud", añade.

Una de las enfermera atendiendo a una paciente en su casa. / R. D. Á.

El programa está dirigido a todos los pacientes del Área Sanitaria II, independientemente del lugar en el que residan, un aspecto especialmente relevante en un territorio extenso y disperso como el suroccidente asturiano. El objetivo es acercar la asistencia sanitaria a quienes más dificultades tienen para desplazarse, mejorando su calidad de vida y la de sus familias, sin renunciar a la seguridad clínica.

Detrás de esta iniciativa se encuentra el equipo del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Carmen y Severo Ochoa, dirigido por los hematólogos José María Vicente García e Intza Aoiz Jáuregui. Mientras que las encargadas de llegar a los domicilios son las enfermeras Alejandra González, Lucía Antón y Esther Álvarez. A ellos se suma el trabajo del Servicio de Farmacia Hospitalaria, con Lola Macía y Laina Oyagüe, responsables de preparar los tratamientos que se transportan en neveras isotérmicas para garantizar que lleguen en condiciones óptimas a los domicilios.

"Este premio es un reconocimiento al trabajo que hacen los profesionales del equipo, que son los verdaderos impulsores de este programa", destaca Sommer, quien reconoce que la distinción resulta "muy gratificante". Además, el proyecto también ha sido seleccionado como finalista en la categoría de Humanización de los premios The New Medical Economics, que reconocen la innovación, la investigación y la gestión sanitaria en España.

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Superada ya la fase piloto, el Hospital de Día de Hematología a Domicilio se ha consolidado como una alternativa asistencial que ha permitido administrar 90 tratamientos y tres terapias de hierro sin que los pacientes tuvieran que abandonar su hogar. Un modelo que reduce desplazamientos, minimiza el riesgo de infecciones en personas inmunodeprimidas y demuestra, como subrayan sus impulsores, que la excelencia médica también puede llegar hasta casa.