Ovilley, en Cangas del Narcea, mejora su conexión con el corredor del Narcea gracias a una inversión de 200.000 euros

"Hemos dejado atrás una carretera peligrosa, llena de baches y socavones. Con esta actuación hemos devuelto la dignidad a los vecinos de este pueblo tras años condenados por la desidia y el abandono". Así resume el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, los trabajos acometidos en Ovilley, donde se ha ralizado la remodelación integral del vial de algo más de dos kilómetros que une el pueblo con la AS-15 o corredor del Narcea.

La actuación, que acaba de concluir, ha contado con un presupuesto de 204.369 euros. El consistorio explica que el proyecto ejecutado supuso la mejora del sistema de drenaje con cunetas y salvacunetas "que garantizan la evacuación del agua en todo el trazado". Además, se aprovechó la actuación "para rehabilitar la plaza del pueblo y se repusieron tanto las barreras quitamiedos como la señalización".

Detalle del acceso. / R. T. C.

Por su parte, el concejal de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez, explica que esta pavimentación realizada en Ovilley "ratifica el compromiso de este equipo de gobierno con el medio rural y las necesidades de sus vecinos". En este sentido, recordó que también "están en marcha las actuaciones en el vial que comunica los núcleos de Villategil, Morzó y Labayos.

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"Esta pavimentación es una de las intervenciones contempladas en el Plan de Rescate de Infraestructuras Rurales promovido por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, que contempla una inversión plurianual de más de tres millones de euros", añaden desde el Gobierno local.