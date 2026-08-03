Arte y Música del Narcea: los niños de Cangas se ponen creativos y muestran lo mejor de su territorio

La casa de cultura de Cangas del Narcea muestra, hasta el próximo 26 de agosto, el talento de un grupo de pequeños cangueses. La exposición "Arte y música del Narcea" es el resultado del taller artístico que durante una semana se ha celebrado en la localidad.

La actividad, promovida por el Ayuntamiento de Cangas, estaba dirigida a niños de entre 6 a 12 años con el objetivo de "fomentar la expresión artística y creativa a través de la reinterpretación de elementos culturales y tradicionales de Cangas del Narcea". En este sentido, los participantes exploraron su entorno con diferentes lenguajes artísticos.

La actividad, que se celebra por tercer año consecutivo, resultó un éxito ya que las catorce plazas disponibles se cubrieron en una hora. Al frente de la propuesta estuvieron dos monitoras: Lola Canseco, como profesora de arte plástico, y Maru de la Viuda, al frente de la parte musical.

Por un lado, se apoyaron en la obra de Alejandro Casona, dramaturgo natural de Besullo, así como en el folklore de Cangas. Por otro lado, buscaron inspiración en elementos del paisaje cangués como la capilla de la Virgen del Carmen, la escultura de homenaje al ganadero obra de Francisco Redondo y, por último, las monitoras realizaron un bodegón con productos cangueses como vino, pan y voladores. La muestra del palacio de Omaña ofrece la visión de los niños de todos estos elementos tan cangueses.

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Los pequeños disfrutaron mucho con el taller y con el acto inaugural celebrado el pasado viernes, donde realizaron una pequeña actuación. Lo resume muy bien la pequeña Jana, de 7 años: "Lo que más me ha gustado de esta semana ha sido bailar, cantar, pintar y tocar instrumentos como el pandeiro".