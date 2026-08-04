Puenticine vuelve a llenar Puenticiella de cine y cultura: "Estamos muy contentos con la respuesta de la gente"

La muestra cinematográfica "Puenticine", que este pasado fin de semana tomó la localidad canguesa de Puenticiella volvió a resultar un éxito. Las actividades programadas contaron con muy buena respuesta del público, que llenó las sesiones de cine programado en la bella plaza del regueiro de La Molina.

"Estamos muy contentos", celebra el productor cangués Benito Sierra, alma mater de esta propuesta en colaboración con la productora BSG-Media, la Asociación de Memoria Minera de Cangas del Narcea y la Asociación Tous pa Tous. Su objetivo principal, el de "alzar la voz frente al despoblamiento rural a través del arte audiovisual" quedó más que cumplido en esta edición que incluyó una muestra de fotografías antiguas del pueblo, una charla sobre las arpas de boca y una visita a la bodega La Verdea como actividades complementarias.

El premio del público a mejor largometraje fue para la película documental "Somos ramo", dirigida por la Asociación cultural El Bail.le. y, el premio del público al mejor cortometraje fue para "El Gaiteru" del director madrileño Pep Rodríguez. "Pudimos dar visibilidad al problema de la despoblación rural con la muestra, pudimos difundir nuestra cultura y nuestros paisajes. El largo se rodó en la parroquia de Bimeda y el corto, aunque el director está en Madrid, se rodó en Cangas y con actores de aquí", comenta Sierra.

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"Las actividades culturales todos los días hubo afluencia de público y con la visita a la bodega de La Verdea cerramos con alta participación de público. La muestra de cine da a conocer nuestro pueblo, nuestra cultura y ayuda a difundir cine independiente en un ámbito rural alejado de las grandes ciudades", concluye Sierra sobre esta iniciativa que incluyó la proyección de siete cintas, entre cortometrajes y largometrajes.