Cine bajo las estrellas en Cangas: este es el ciclo que tomará desde este jueves el anfiteatro del Fuejo
"Es una apuesta por el cine al aire libre aprovechando las noches de verano que permiten disfrutar de espacios abiertos", señala la edil de Cultura
La séptima edición del ciclo Cine de Verano de Cangas del Narcea llega con una novedad muy especial y es la decisión de trasladar las proyecciones a la calle. Se muda el habitual escenario del Teatro Toreno por el céntrico anfiteatro del Fuejo. La cita comenzará este jueves, 6 de agosto, y se repetirá todos los jueves y viernes del mes de agosto, hasta el día 28.
"Es una apuesta por el cine al aire libre aprovechando las noches de verano que permiten disfrutar de espacios abiertos", destacó la edil de Cultura, Tania Rodríguez sobre este ciclo titulado "Cine bajo las estrellas, cine para todos". Eso si, el consistorio tiene previsto un "plan b" en caso de lluvia y es el regreso de las proyecciones al Teatro Toreno.
Si todo va bien y se puede realizar el ciclo al aire libre, el Ayuntamiento tiene prevista una sorpresa para los primeros participantes: se obsequiará con una mantita hasta el fin de las existencias.
Una cartelera pensada para toda la familia
La programación está dividida entre las citas familiares de las noches de los jueves y los títulos de acción, comedia y drama reservados para la jornada de los viernes. Todas las proyecciones darán comienzo a las 21.00 horas y tendrán acceso libre y gratuito.
El ciclo arrancará el jueves, 6 de agosto, con la proyección de Robot Salvaje, a la que seguirá el viernes 7 de agosto la comedia Bridget Jones: Loca por él. La semana siguiente continuará el jueves 13 de agosto con la cinta de animación Tipos Malos 2, cediendo el testigo el viernes 14 de agosto a la esperada secuela histórica Gladiator II.
En la segunda mitad del mes, el jueves 20 de agosto se proyectará el clásico fantástico Cómo entrenar a tu dragón, mientras que el viernes 21 de agosto llegará el turno de la adrenalina y el motor con Bikeriders: La ley del asfalto. Por último, la recta final de la cartelera tendrá lugar el jueves 27 de agosto con la tierna aventura Paddington: Aventura en la selva, cerrando este ciclo de cine al aire libre el viernes 28 de agosto con la comedia familiar Padre no hay más que uno 5.
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