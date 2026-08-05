El Prestoso Fest abre su novena edición en Cangas del Narcea con cifras récord y actividades completas

El Prestoso Fest, el festival de música independiente que se celebra en Cangas del Narcea, tiene todo listo para abrir su novena edición. El evento se presentó este miércoles en la capital canguesa y llega con buenas perspectivas. "Estamos en las mejores cifras de todas las ediciones, por encima de los 1.400 abonos vendidos para cada día y tenemos completas todas las actividades complementarias lo que demuestra que la gente no solo viene por la música, sino también para conocer esta zona", señala el codirector del festival, José Luis Rodríguez Mera.

El cartel del evento, cuyo escenario central regresa al prao de Las Barzaniellas, está compuesto por bandas como "Él mató a un policía motorizado", "Rufus T. Firefly", "Sprints", "Stnadstill", "Axolotes Mexicanos", "Nadadora", "Ortiga" o "Lorena Álvarez". El Prestoso, que el pasado diciembre recibió el premio a mejor "Iniciativa Turística Musical del Año" en los TIIM Awards que concede la Asociación de Promotores Musicales de la Comunidad Valenciana, llega con algunas novedades como la incorporación de una segunda sesión en el escenario Espacio Momentos Alhambra, situado en el patio del Ayuntamiento.

Alejandro Martínez Vega, Antón García, Tania Martínez, José Luis Rodríguez Mera, Clara García y Juan Gama de Cossío, este miércoles, en la casa de cultura de Cangas. / Prestoso Fest

Esta actividad en el patio del Ayuntamiento ocupaba tradicionalmente el mediodía del sábado y ahora se duplica, incorporando otro vermú musical en el mediodía del viernes. El objetivo de esta propuesta, gratuita, es acercar el Prestoso a la gente de Cangas. A estas dos citas gratuitas se suma la sesión de puertas abiertas del jueves en el prao de Las Barzaniellas. "Queremos que los cangueses sigan viviendo y conociendo el Prestoso", apunta Rodríguez Mera.

La jornada de puertas abiertas en Las Barzaniellas tiene una antesala en el Parador de Corias a cargo de Copitropical DJ. En el campo de Las Barzaniellas actuarán en la primera noche prestosa los "Axolototes Mexicanos", "Lorena Álvarez", "Fee Reega" y "La Rate Timide" seguida de la discoteca móvil Lucía Dilema. A partir del viernes, el paso a Las Barzaniellas será previo pago de la entrada correspondiente. En este sentido, la organización señala que al tradicional abono joven para menores de 26 años se suma un abono senior para mayores de 65 años. Defienden su "compromiso de incluir a personas de toda edad, procedencia y sensibilidad, incluyendo a las mascotas".

Donación para UNICEF

Otra novedad del Prestoso llega de la mano de UNICEF España y le da a la cita un componente solidario. Bajo el nombre de "Cash Forward" se ofrecerá a los asistentes la posibilidad de hacer una donación a UNICEF tras la finalización del Prestoso. En concreto, podrán "donar el saldo sobrante de sus pulseras cashless para ayudar a miles de niños y niñas en situación vulnerable".

La organización defiende además la importancia de las actividades complementarias del festival, que ya han colgado el cartel de completo. "Estas iniciativas, que cuentan con plazas muy limitadas, permiten a los asistentes empaparse de la cultura, la naturaleza y el patrimonio de este territorio privilegiado", subrayan. Desde catas en bodegas a un picnic en un cultivo de cerezas a visitas a espacios como el Museo del Vino y el monasterio de Corias. Este año se incorporó una actividad en Ibias, en concreto en el pueblo de Valdebois de la mano de la firma apícola Floreziendo Muniellos.

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Los tres codirectores del Prestoso, José Luis Rodríguez Mera, Alejandro Vega y Juan Gama de Cossío, estuvieron acompañados en la presentación por la concejala de Cultura de Cangas, Tania Rodríguez, el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística del Principado, Antón García y Clara García Cima, responsable de Marketing Local y Clientes del patrocinador principal, Cervezas Alhambra.