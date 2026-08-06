La nueva mejora asistencial que incorpora el hospital Carmen y Severo Ochoa, de Cangas del Narcea
El Equipo de Terapia Intravenosa sirve para "mejorar la seguridad del paciente, optimizar los tratamientos intravenosos y promover una atención basada en la evidencia científica"
El hospital Carmen y Severo Ochoa, que da atención al Suroccidente desde Cangas del Narcea, estrena un nuevo recuso asistencial. Se trata de un Equipo de Terapia Intravenosa (ETI) cuyo objetivo es "mejorar la seguridad del paciente, optimizar los tratamientos intravenosos y promover una atención basada en la evidencia científica".
Desde la Consejería de Salud explican que este equipo está "liderado por profesionales de enfermería y especializado en la valoración, selección, inserción y seguimiento de dispositivos de acceso vascular como los catéteres centrales de inserción periférica (PICC) y las líneas medias".
"La actividad de este equipo de referencia para el manejo de los accesos vasculares en la zona territorial de Cangas contribuirá a reducir complicaciones asociadas a la terapia intravenosa y a mejorar la calidad de los cuidados", concluye la Consejería.
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