De Gouda (Holanda) a Besullo para empezar de nuevo: la escritora que encontró en Cangas del Narcea su lugar en el mundo

"Vi por primera vez unas fotografías de Asturias y sentí algo difícil de explicar", comenta la holandesa Hedwig Schipperheijn, conocida por su seudónimo literario Lara Xendara. No conocía la región, nunca había estado en ella y, sin embargo, tuvo la sensación de que "aquel paisaje era el lugar donde debía vivir", por lo que meses después decidió comprobar si aquella intuición era cierta.

"Pensé que si Asturias me enamoraba en la estación más dura, en pleno invierno, el resto del año sería maravilloso", recuerda la escritora holandesa, que hoy ha convertido Besullo (Cangas del Narcea) en su hogar, y en el lugar donde ha escrito sus dos primeros libros. El próximo 20 de agosto presentará en la localidad las ediciones en castellano de "Vivir regenerativamente en un mundo moderno" y "La ortiga versátil mayor", dos obras que reflejan el cambio de rumbo que experimentó tras dejar atrás una vida marcada por los viajes, el marketing y la creación audiovisual para instalarse en una pequeña aldea del Occidente asturiano.

Vínculo con la naturaleza

Su historia de no responde al tópico de quien llega buscando tranquilidad para jubilarse o pasar unas temporadas. Su llegada fue otro tipo de apuesta. Nacida en Gouda (Países Bajos), comenzó a viajar por Europa tras terminar el instituto. Vivió en Grecia, Austria e Inglaterra antes de regresar a su país para estudiar gestión hotelera. Más tarde emigró a Canadá, donde cursó Administración de Empresas con especialización en Marketing y desarrolló una carrera ligada al turismo, la fotografía y el cine. Primero residió en Whistler (Canadá), y después en Vancouver (Canadá), donde se dedicó a la producción audiovisual y trabajó junto a músicos y artistas. Aquellos años, rodeada de paisajes de la costa oeste canadiense, "reforzaron su vínculo con la naturaleza y despertaron una inquietud que terminaría cambiando su vida", indica la holandesa.

Sin embargo, explica que había una pregunta que cada vez ocupaba más espacio en su vida: "¿Por qué resulta tan difícil vivir de una manera saludable y conectada con aquello que nos rodea?". Tras el fallecimiento de su padre, regresó durante un tiempo a los Países Bajos para emprender su propio negocio de fotografía y cine, pero nunca llegó a sentirse plenamente arraigada. Fue entonces cuando recordó las imágenes de Asturias que la habían cautivado y decidió viajar al Principado por primera vez, en diciembre de 2017.

La respuesta a aquella pregunta comenzó a encontrarla en Asturias, "tras recorrer durante meses distintos puntos de la región, el Occidente terminó conquistándome". Le impresionaron "sus montañas, bosques y la abundancia de agua, un recurso que considera esencial para el futuro", concreta la escritora. Pero afirma que hubo algo que terminó inclinando definitivamente la balanza: la acogida de los vecinos del pueblo.

Besullo / Lara Xendara

"Besullo me permitió empezar de nuevo. Me dio espacio para reconstruirme, escuchar, y dejar que una nueva vida tomara forma", comenta la escritora emocionada. Desde que se instaló en la localidad, a comienzos de 2023, asegura que no ha dejado de aprender. Sin experiencia previa en la agricultura, decidió apostar por un estilo de vida regenerativo, cultivando la tierra, investigando y escribiendo.

Autosuficiencia y resiliencia

Sus libros son el resultado de ese proceso. En "Vivir regenerativamente en un mundo moderno" la autora propone reflexionar sobre cómo recuperar estabilidad en una sociedad cada vez más acelerada y dependiente, destaca que "más que un manual de ecología, es una forma distinta de entender el día a día, basada en la autosuficiencia, la resiliencia y una relación más consciente con el entorno".

Su segunda obra, "La ortiga versátil mayor", se detiene en una planta que suele pasar desapercibida, la ortiga, y que "durante generaciones fue alimento, medicina, fibra textil e incluso tinte natural", por ello a la holandesa le empezó a causar interés. Con abundantes ilustraciones, el libro recupera esos "conocimientos tradicionales y muestra cómo siguen teniendo utilidad en la actualidad".

Traducción

Ambas publicaciones fueron escritas originalmente en inglés, y ahora comienzan su traducción a varios idiomas. El castellano ha sido el primero, con la colaboración de Julio Rozas, de Irrondo de Besullo, para acercar estos trabajos a la comunidad que la acogió desde su llegada al concejo.

Pero la escritura no es el único proyecto que ocupa a Lara Xendara. La autora busca ahora un lugar en el Occidente asturiano donde "desarrollar una finca y una comunidad basadas en los principios de la agricultura regenerativa y la autosuficiencia". Considera que Besullo fue el lugar perfecto para comenzar una nueva etapa, aunque señala que prefiere no impulsar allí ese proyecto "por respeto al equilibrio y a la forma de vida del pueblo".

Para Lara Xendara, "regenerar no significa volver al pasado, sino recuperar capacidades que la sociedad moderna ha ido dejando atrás". Asegura que "no estamos hechos para vivir completamente desconectados de aquello que nos sostiene".

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El próximo 20 de agosto compartirá esta visión y presentará sus dos libros en la semana cultural de Besullo, el pueblo que un día la acogió, y donde comenzó una historia que empezó a miles de kilómetros de distancia, cuando una holandesa vio unas fotografías del Principado y sintió que, de algún modo, ya estaba en casa.