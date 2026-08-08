Inversión millonaria para renovar el abastecimiento de agua de Cangas del Narcea

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado por 4,3 millones de euros la renovación integral del principal sistema de abastecimiento de agua de Cangas del Narcea, una de las inversiones de mayor cuantía impulsadas en Asturias en esta materia.

La actuación, informa el Principado, permitirá modernizar la captación, el tratamiento, el almacenamiento y la distribución del agua que abastece a la capital canguesa y a las localidades de La Riela, El Llano, Las Barzaniellas, La Imera, Limés y Obanca. El proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo unode septiembre.

Las obras buscan "corregir varias deficiencias que arrastra actualmente el sistema", entre ellas el deterioro de la conducción principal entre la captación del río Yema y la estación de tratamiento de La Riela, las limitaciones de la planta potabilizadora después de los daños provocados por un desprendimiento y el envejecimiento de varios depósitos, añaden las mismas fuentes.

Autonomía para 36 horas

El proyecto prevé la sustitución de 2,25 kilómetros de la conducción que une el río Yema con la potabilizadora de La Riela, así como la ampliación y modernización de esta instalación. También se rehabilitarán los depósitos de La Riela 1 y El Fuejo 1 y se construirá uno nuevo con capacidad para 2.350 metros cúbicos, según el Principado.

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La mejora permitirá aumentar la capacidad de almacenamiento y reforzar la seguridad del suministro. El nuevo sistema deberá garantizar una autonomía mínima de 36 horas en caso de avería o interrupción del servicio, además de mejorar la respuesta ante episodios de lluvias intensas y otros fenómenos meteorológicos adversos.