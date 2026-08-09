Cangas del Narcea hace un balance positivo de sus colonias de verano, con casi 150 niños participantes
"Es una herramienta fundamental para las familias que, además, contribuye a mantener activos a los más pequeños", destacó la edil de Servicios Sociales e Igualdad, Alba García
El Ayuntamiento de Cangas del Narcea hace un balance positivo de sus colonias urbanas. Bajo el título de "Esparcer" han acogido a cerca de 150 niños en las quincenas de julio y agosto. El consistorio defiende la iniciativa como un servicio clave que "permite la conciliación familiar tras finalizar el periodo escolar".
"Esta edición hemos logrado que ningún menor se quedase sin plaza. Es una herramienta fundamental para las familias que, además, contribuye a mantener activos a los más pequeños", destacó la edil de Servicios Sociales e Igualdad, Alba García, quien apuntó que una veintena de monitores se encargan de atender a los niños.
El programa de actividades fue de lo más variado, pues tanto hubo talleres como el impartido por Cruz Roja, como actividades al aire libre como la que emuló el día de San Fermín con divertidos toros hinchables por el centro del pueblo. El consistorio defiende también el vínculo de este programa con el entorno, de ahí que sea obligada la visita a la zona de baños de la presa del Prao del Molín.
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