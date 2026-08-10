Los centros educativos de Cangas del Narcea, Tineo y Vegadeo participarán en una experiencia regional para concienciar sobre la protección del medio natural
Esta iniciativa, dotada por 57.796 euros, ofertará actividades adaptadas a las distintas etapas educativas
La calidad del aire, la energía, la transición energética y la sostenibilidad tendrán un hueco destacado en la programación del próximo curso en los centros educativos de Cangas del Narcea, Tineo y Vegadeo. La razón es el programa de sensibilización medioambiental que estrenará la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y al que destinará un montante de 57.796 euros.
Esta iniciativa, señala el Principado, "pretende reforzar la formación de las nuevas generaciones sobre sostenibilidad y protección del medio natural". Exponen además que el proyecto "se llevará a cabo durante el curso escolar para acercar al alumnado el conocimiento del entorno y los retos de la lucha contra el cambio climático, así como para fomentar actitudes responsables con el medio ambiente".
Propuestas "participativas"
El proyecto plantea el diseño de actividades adaptadas a las distintas etapas educativas, desde Infantil hasta Secundaria, con "propuestas participativas y divulgativas centradas en la calidad del aire, la energía, la transición energética y la sostenibilidad". El Principado precisa también que se desarrollarán rutas didácticas para conocer el entorno y la red de control de calidad del aire del Principado, talleres lúdicos, concursos creativos, dinámicas de aprendizaje basadas en juegos, acciones de seguimiento ambiental en los propios centros educativos y otras orientadas a fomentar el pensamiento crítico y la implicación activa del alumnado en la protección de la naturaleza.
El Gobierno regional defiende que la educación ambiental es una "herramienta fundamental para promover hábitos sostenibles, favorecer el conocimiento del patrimonio natural y contribuir a la conservación de los recursos naturales desde las aulas". Esta medida, añaden, está alineada con los objetivos del Plan Estratégico de Calidad del Aire del Principado de Asturias 2023-2030 y con las políticas de transición energética y descarbonización.
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