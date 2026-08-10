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Los centros educativos de Cangas del Narcea, Tineo y Vegadeo participarán en una experiencia regional para concienciar sobre la protección del medio natural

Esta iniciativa, dotada por 57.796 euros, ofertará actividades adaptadas a las distintas etapas educativas

Barbón en una visita al colegio de Obanca, en Cangas.

Barbón en una visita al colegio de Obanca, en Cangas. / Demelsa Álvarez

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T. Cascudo

Cangas del Narcea

La calidad del aire, la energía, la transición energética y la sostenibilidad tendrán un hueco destacado en la programación del próximo curso en los centros educativos de Cangas del Narcea, Tineo y Vegadeo. La razón es el programa de sensibilización medioambiental que estrenará la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y al que destinará un montante de 57.796 euros.

Esta iniciativa, señala el Principado, "pretende reforzar la formación de las nuevas generaciones sobre sostenibilidad y protección del medio natural". Exponen además que el proyecto "se llevará a cabo durante el curso escolar para acercar al alumnado el conocimiento del entorno y los retos de la lucha contra el cambio climático, así como para fomentar actitudes responsables con el medio ambiente".

Propuestas "participativas"

El proyecto plantea el diseño de actividades adaptadas a las distintas etapas educativas, desde Infantil hasta Secundaria, con "propuestas participativas y divulgativas centradas en la calidad del aire, la energía, la transición energética y la sostenibilidad". El Principado precisa también que se desarrollarán rutas didácticas para conocer el entorno y la red de control de calidad del aire del Principado, talleres lúdicos, concursos creativos, dinámicas de aprendizaje basadas en juegos, acciones de seguimiento ambiental en los propios centros educativos y otras orientadas a fomentar el pensamiento crítico y la implicación activa del alumnado en la protección de la naturaleza.

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El Gobierno regional defiende que la educación ambiental es una "herramienta fundamental para promover hábitos sostenibles, favorecer el conocimiento del patrimonio natural y contribuir a la conservación de los recursos naturales desde las aulas". Esta medida, añaden, está alineada con los objetivos del Plan Estratégico de Calidad del Aire del Principado de Asturias 2023-2030 y con las políticas de transición energética y descarbonización.

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