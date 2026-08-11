El actor Fernando Gil disfruta de unos días de vacaciones en Cangas del Narcea

Cangas del Narcea continúa recibiendo visitantes durante estas semanas de verano, entre ellos rostros conocidos. El actor Fernando Gil pasó unos días de vacaciones en el concejo, disfrutando de la tranquilidad, el paisaje y el ambiente del suroccidente asturiano.

Durante su estancia, el protagonista de "Machos alfa" coincidió con el responsable del hotel Genestoso Rural, Carlos Fernández, quien quiso compartir en sus redes sociales una fotografía del encuentro y unas palabras de agradecimiento especialmente emotivas.

"En fase de reconstrucción con un encantador y amable Fernando Gil, que me ha ayudado mucho durante este año con su serie a pasar muy buenos momentos y sacar una sonrisa de donde no salía", señaló el cangués establecimiento. Precisamente el hotelero fue uno de los negocios más afectados de las tormentas de mediados de julio. Al respecto de esta situación, aseguró que el pueblo "se recupera y ya ha vuelto a la normalidad". Eso sí, fue necesaria mucha limpieza, "tanto por parte del Ayuntamiento como de los vecinos".

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Según Carlos Fernández, la conversación con el actor no fue extensa, aunque sí accedió con una sonrisa a hacerse un autorretrato.