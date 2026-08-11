Conmoción en Cangas del Narcea por el atropello mortal de una mujer de 28 años, técnica de Cruz Roja: "Era una bella persona y magnífica profesional"

Cangas del Narcea está conmocionada por un trágico suceso registrado el pasado domingo en Trones y que acabó con la vida de Cristina García, de 28 años y técnica de Cruz Roja en el concejo. La mujer falleció atropellada por un vehículo conducido por un vecino del pueblo, en plenas fiestas de la localidad. Ambas familias están destrozadas por lo ocurrido.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el accidente tuvo lugar poco antes de las siete de la tarde en la pista de concentración que conduce a la ermita de la Virgen de Bordondio, patrona de la pequeña localidad de Trones y ubicada en un alto próximo a la localidad aunque alejado de las casas. Un vecino del pueblo, ganadero jubilado y muy apreciado por todo el mundo, arrolló con su todoterreno a la chica, que transitaba a pie. "A ciencia cierta nadie sabe lo que pasó, si se despistó, si se puso nervioso y aceleró… el caso es que nadie se lo explica y estamos todos en shock", señala un vecino que prefiere no dar su nombre.

La joven murió prácticamente en el acto y, pese a los intentos de los sanitarios desplazados al lugar del suceso, la reanimación fue infructuosa y no pudieron salvarla. Lo que debía ser una jornada de fiesta se convirtió en tragedia. Las fiestas del pueblo quedaron suspendidas ante la conmoción de lo ocurrido. Además, Trones es un pueblo de apenas una veintena de casas que se caracteriza por la unión de sus vecinos, por lo que este suceso ha dejado muda esta localidad.

La fallecida es técnica de Cruz Roja de Asturias en la Asamblea de Cangas y todos la describen como "una bella persona y magnífica profesional". Sus compañeros publicaron un emotivo mensaje en las redes sociales recordando a "una compañera ejemplar y un pilar fundamental en nuestra Asamblea".

"Vacío imposible de llenar"

"Hay pérdidas que dejan un vacío imposible de llenar", señala el colectivo. "Buena persona, trabajadora incansable y sobre todo, luz. Una luz que iluminaba cada mañana la oficina, cada proyecto y cada rincón de Cruz Roja. Nos dejas un vacío enorme amiga, pero tu brillo se quedará con nosotras para siempre. Gracias por haber hecho de este mundo un lugar mejor, Cristina", concluye el mensaje.

Las reacciones de los vecinos van en la misma línea, recordando a una joven a la que todo el mundo conocía y quería en Cangas. Destacan la "suerte inmensa" de haber conocido a una mujer bondadosa y agradable, una persona “a la que es imposible no querer y menos olvidar”. Subrayan "el ejemplo que dio" en vida y lamentan la "injusticia" de que se haya marchado antes de tiempo. "Era pura bondad, pura dulzura", añade otro de los comentarios que expresan la consternación que se vive estos días en Cangas ante un suceso terrible que ha roto a dos familias.

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La mujer, natural de Casa Regueiro, en el pueblo de Fondos de Villa, tenía pareja y estaba a punto de casarse. El funeral tuvo lugar este martes a mediodía en la basílica de Cangas del Narcea. Sus restos mortales fueron incinerados a continuación en la intimidad familiar.