El Principado autoriza un gasto de 125.250 euros para reparar los daños de las lluvias en Llamera y Sonande

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto de 125.250 euros para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales del pasado 26 de julio en las localidades de Llamera y Sonande, en Cangas del Narcea. La inversión, señala el Principado, "permitirá recuperar la seguridad y la funcionalidad de las infraestructuras afectadas".

Los trabajos están en marcha y están siendo desarrollados por la empresa Tragsa. En concreto, se trabaja en "la retirada de sedimentos, lodos, bloques rocosos y restos vegetales acumulados en caminos, pistas, accesos y obras de paso".

Tres avisos

El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, explica que Llamera, zona cero de la tormenta, registró tres olas este mes de julio. Quince días antes de la gran tormenta del 16 de julio, hubo un primer aviso. "Bajó material y tapó los sumideros, que fueron desatascados", expone. Sin embargo, el día 16, en plenas fiestas del Carmen, un aguacero provocó la crecida del arroyo y el arrastre de lodo, piedras y restos vegetales que dañó gravemente el centro de Llamera y también causó desperfectos en Sonande.

El Ayuntamiento contrató a una empresa para limpiar todo el pueblo, lo que le supuso un desembolso de 80.000 euros que afrontó en solitario. El problema fue que diez días después, el 26 de julio, hubo una tercera tormenta que arrasó con todo el trabajo realizado. "El trabajo que realizamos no sirvió de nada y tocó volver a empezar", lamenta Fontaniella, consciente del esfuerzo que supuso para el Ayuntamiento. "Gastamos la partida que teníamos para imprevistos. El único consuelo que tengo es que los técnicos dicen que sin esa inversión, la tercera tormenta hubiera tenido peores consecuencias", señala.

El caso es que actualmente está en marcha la tercera limpieza, que esta vez será sufragada por el Principado. Así se acordó en el encuentro a tres bandas celebrado el pasado 28 de julio en Cangas a propuesta del consistorio. En el mismo encuentro, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico se comprometió a buscar soluciones en lo alto del pueblo, para establecer medidas que eviten que se repita la situación.

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Reconstrucción

Pendiente, subraya Fontaniella, queda determinar la reconstrucción del cauce. "Toca actuar en el canal que cruza el pueblo, quedó un acceso en el aire, las tomas de agua, desaparecieron escolleras... Todo eso hay que evaluarlo y reconstruirlo y debemos analizarlo entre el Ayuntamiento, la Confederación y el Principado", señala el primer edil.